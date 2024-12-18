В отношении Ивана Жданова возбуждено новое уголовное дело

Директор Фонда борьбы с коррупцией подтвердил, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело - на этот раз "об оскорблении судей". Жданов связал произошедшее с проектом "Черный блокнот".

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов подтвердил, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело - на этот раз "об оскорблении судей". Жданов сообщил о деле в Telegram в среду, 18 декабря.

"Пока не знаю, какой конкретно судья решил добавить популярности нашему блокноту, но жду с нетерпением, когда узнаю", - написал он.

Политик связал произошедшее с проектом "Черный блокнот". Там собирается информация о "судьях, следователях, прокурорах и других людях", которые, по мнению авторов инициативы, причастны к политическим репрессиям в России.

Так, на сайте были опубликованы данные судьи Андрея Суворова, который приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии. "После этого волонтеры повесили на его доме листовки, чтобы соседи узнали, кто живет рядом с ними", - говорилось на сайте ФБК.

"В нашем списке - уже 926 фигурантов, и он постоянно пополняется", - указывали там.

"И дальше будем раскрывать лица и имена судей, прокуроров, полицейских"

По данным Жданова, дело передано в Солнцевский районный суд первой инстанции. Как уточнило издание "Медиазона", оно заведено по статье о "клевете в отношении судьи, прокурора или следователя, соединенной с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении". Первое заседание назначено на 24 декабря, отметило издание.

"Мы и дальше будем раскрывать лица и имена судей, прокуроров, полицейских", - добавил Жданов.

В 2019 году против политика возбудили дело о "неисполнении решения суда" из-за отказа удалить фильм "Он вам не Димон" об экс-президенте Дмитрии Медведеве, напомнила "Медиазона".

В 2021 году Жданов стал фигурантом дела о создании некоммерческой организации, "посягающей на личность и права граждан", тогда же его объявили в розыск.

В отношении Жданова и других соратников Навального заведено дело о руководстве "экстремистским" сообществом, он внесен в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга. По решению Минюста РФ - директор ФБК также включен в реестр "иноагентов".