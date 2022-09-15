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Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Владимир Зеленский в ИзюмеФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

В освобожденном Изюме нашли массовое захоронение

Жан Рофе
30 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 сентября.

https://www.dw.com/ru/v-osvobozdennom-izume-nasli-massovoe-zahoronenie/a-63144378

На 205-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий пятницы, 16 сентября (время московское).

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В городе Изюм Харьковской области, который недавно освободила украинская армия, обнаружено массовое захоронение людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. По его словам, необходимые процессуальные действия уже начались. "Больше информации - четкой, проверенной - должно быть завтра", - сказал глава государства, добавив, что 16 сентября в Изюм прибудут украинские и международные журналисты. "Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм… Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 15 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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