В Орле при атаке дронов пострадало несколько домов

В Орле при атаке дронов пострадало несколько домов24 января 2024 г.
В результате атаки беспилотников на Орел утром в среду, 24 января, оказались выбитыми стекла в нескольких многоэтажных домах в Северном и Железнодорожном районах, жители города не пострадали. Об этом сообщает в Telegram мэр Орла Юрий Парахин.
Беспилотники были обезврежены, "полный объем повреждений выясняется", говорилось в посте. По словам Парахина, городские власти поддерживают контакт с жителями получивших повреждения домов, при необходимости им предложат перебраться в пункты временного размещения.
Недавние атаки дронов на российские регионы
Со своей стороны министерство обороны РФ заявило о перехвате дежурными средствами ПВО четырех БПЛА самолетного типа над территорией Орловской области. Ответственность за атаку в министерстве возложили на Украину.
Перед этим Минобороны РФ сообщало об отражении атаки беспилотника над Орловской областью 20 января. В ночь на 21 января, по данным Минобороны РФ, было сбито еще четыре дрона над Смоленской областью.
23 января Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью.
Смотрите также: