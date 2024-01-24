В Орле при атаке дронов пострадало несколько домов

Жителям многоэтажек в Северном и Железнодорожном районах Орла, где выбило стекла при атаке БПЛА, при необходимости предложат разместиться в ПВР, указал мэр Парахин.

В результате атаки беспилотников на Орел утром в среду, 24 января, оказались выбитыми стекла в нескольких многоэтажных домах в Северном и Железнодорожном районах, жители города не пострадали. Об этом сообщает в Telegram мэр Орла Юрий Парахин.

Беспилотники были обезврежены, "полный объем повреждений выясняется", говорилось в посте. По словам Парахина, городские власти поддерживают контакт с жителями получивших повреждения домов, при необходимости им предложат перебраться в пункты временного размещения.

Недавние атаки дронов на российские регионы

Со своей стороны министерство обороны РФ заявило о перехвате дежурными средствами ПВО четырех БПЛА самолетного типа над территорией Орловской области. Ответственность за атаку в министерстве возложили на Украину.

Перед этим Минобороны РФ сообщало об отражении атаки беспилотника над Орловской областью 20 января. В ночь на 21 января, по данным Минобороны РФ, было сбито еще четыре дрона над Смоленской областью.

23 января Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью.

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