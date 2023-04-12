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Фото: John Angelillo/UPI/newscom/picture alliance
ПолитикаУкраина

В ООН возмущены видео с казнью украинского пленного

Сергей Гуща
26 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 апреля.

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На 413-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 12 апреля (время московское).

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Россия по данным на утро среды держала на боевом дежурстве в Черном море четыре корабля, в том числе два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 12 ракет, сообщило командование Военно-морских сил ВСУ в Telegram-канале. По его данным, в Средиземном море российские ВМС увеличили корабельную группировку до 8 кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 36 ракет.

Из Беларуси в РФ экстрадировали Алексея Москалева

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Из Беларуси в Россию экстрадировали Алексея Москалева, осужденного в РФ по делу о "дискредитации" армии, сообщило издание "ОВД-Инфо" со ссылкой на белорусского адвоката, который 12 апреля попытался встретиться с подзащитным в СИЗО в Жодино. Дочь Москалева Маша в апреле 2022 года нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок. В декабре на него завели уголовное дело о повторной "дискредитации" армии из-за комментариев в соцсети. Суд в Тульской области 28 марта приговорил Москалева к двум годам колонии. Он сбежал до суда из-под домашнего ареста и был задержан в Минске 30 марта.

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Шесть человек получили ранения в среду в результате российского обстрела Двуречной в Харьковской области и Никополя в Днепропетровской области. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в Двуречной Купянского района тяжелые ранения получили 40-летний мужчина и 30-летняя женщина.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в ходе артиллерийского обстрела войсками РФ в Никополе ранены четверо горожан, двое из них были госпитализированы. Повреждены более 13 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль.

Миссия ООН в Украине осудила предполагаемую казнь украинского пленного

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине возмущена особо ужасающими видео c предполагаемым обезглавливанием украинского военнопленного российскими солдатами, появившимися в социальных сетях 11 апреля. "К сожалению, это не единичный случай. В недавних отчетах Миссия зафиксировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных в отношении военнопленных. Эти последние нарушения также должны быть должным образом расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

На одном из видео показана жестокая казнь человека, который, предположительно, является украинским военнопленным, а на другом - изуродованные тела предполагаемых украинских солдат.

В России написали донос на Аллу Пугачеву

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Алла Пугачева
Алла ПугачеваФото: Grigory Sysoyev/picture alliance

Генпрокуратуру РФ попросили проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ, сообщает ТАСС. Доносчиком выступил все тот же Z-патриот Виталий Бородин, недовольным тем, что Пугачева, проживая в Израиле, продолжает критиковать российскую агрессию против Украины. Как утверждает Бородин, Пугачева поддерживает деятелей культуры, которые покинули Россию, критикуют войну и якобы оказывают финансовую помощь Украине. Днем ранее стало известно, что он также написал донос на актрису Лию Ахеджакову с аналогичными обвинениями.

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Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках. За проголосовали 163 сенатора, против 1 (Людмила Нарусова). Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг. Если повестка в письменной или электронной форме не вручена, то будет считаться в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

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Дарья Трепова в зале суда
Дарья Трепова в зале судаФото: Anton Novoderezhkin/ITAR-TASS/IMAGO

Защита 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский, обжаловала ее арест, сообщили в пресс-службе Басманного суда. Суд арестовал Дарью Трепову на два месяца по ходатайству следствия 4 апреля. Защита просила избрать девушке меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

 

Хроника событий 12 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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