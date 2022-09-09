В ООН подтвердили гибель в войне более 5700 гражданских лиц

На 199-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы,10 сентября (время московское).

В ООН подтвердили гибель более 5700 гражданских лиц

++03.40++

В ООН подтвердили более 14 тысяч жертв среди гражданских лиц в войне, развязанной Россией против Украины. "По состоянию на сегодня нами проверено и подтверждено 14 059 жертв среди гражданского населения, - заявила во время брифинга глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. - В результате боевых действий погибли 5767 гражданских лиц, 8292 получили ранения. Мы неоднократно отмечали, что фактические цифры, вероятно, являются гораздо большими".

++02.45++

В Николаеве, Харькове и Днепре в ночь на 10 сентября прогремели взрывы, в городах объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале телекомпании "Суспильне".

Латвия - за начало переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

++02.15++

Латвия выступает за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом заявил президент балтийской республики Эгилс Левитс на брифинге по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Украина, по его словам, не только политически и культурно является членом европейской семьи, но и относится к Европейскому Союзу, поскольку это сообщество свободных демократических стран.

++01.05++

В Мелитополе вечером 9 сентября были слышны звуки взрывов и стрельбы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Иван Федоров . Судя по публикации, звуки взрывов и стрельбы раздались около 23.45, подробности выясняют. "ВСУ желают оккупантам недоброй ночи", - написал мэр Мелитополя.

Алексей Арестович рассказал о ловушке для российских военных

++00.10++

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южном направлении загнали российские подразделения в ловушку. Об этом в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович . По его словам, в результате операции около 25 батальонных тактических групп российской армии оказались в окружении. По словам Арестовича, безнадежно запертой оказалась "лучшая мотивированная пехота" оккупантов.

Хроника событий 9 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: