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В Омске двух школьников арестовали после поджога вертолета

Александра Иванова
24 сентября 2024 г.

16-летних омских подростков обвиняют в совершении теракта. По этой статье им грозит до 20 лет лишения свободы.

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Российский боевой вертолет Ми-8 (фото из архива)
Российский боевой вертолет Ми-8 (фото из архива)Фото: Valentin Yegorshin/TASS/dpa/picture alliance

Центральный районный суд Омска удовлетворил ходатайства органов предварительного следствия и назначил двум 16-летним жителям города содержание в СИЗО в течение двух месяцев, до 21 ноября, в связи с обвинениями в теракте. Об этом сообщается во вторник, 24 сентября, в Telegram-канале "Суды Омской области". Как уточняет ряд русскоязычных СМИ, речь идет о подростках, которых обвиняют в том, что 21 сентября они бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8 на местной авиабазе.

Telegram-канал Baza, сообщая об инциденте 23 сентября, написал, что мальчики - Роман и Антон - рассказали, что "задание сжечь вертолет они получили через Telegram, а за работу им пообещали крупную сумму денег". Кинув в вертолет "коктейль Молотова", несовершеннолетние скрылись с места происшествия, однако вскоре были задержаны полицией.

Уточняется, что постановления суда о заключении обвиняемых под стражу еще не вступили в законную силу. По вменяемой подросткам статье им грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале сентября аналогичный инцидент произошел в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Тогда двое подростков, 13 и 14 лет, подожгли на территории аэропорта гражданский вертолет Ми-8. Школьники признались, что за "диверсию" им пообещали 5 млн рублей.

Как напоминает "Радио Свобода", "с начала российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приемные "Единой России", "после объявления мобилизации число таких атак возросло". Часто задержанные по подобным делам злоумышленники утверждают, что получили задание совершить диверсию за вознаграждение от неких кураторов в интернете.  

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