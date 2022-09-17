На 206-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 17 сентября (время московское).

++17.40++

Украина продолжает отрицать свою причастность ко взрыву в "генпрокуратуре ЛНР" в оккупированном Луганске. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал гибель "генпрокурора" Сергея Горенко на рабочем месте результатом внутреннего конфликта. "Начинаются внутренние конфликты, был уничтожен "генпрокурор" так называемой "ЛНР". Я думаю, что это разборка между ним и гауляйтером Пасечником ("главой ЛНР" Леонидом Пасечником - Ред.)", - заявил Гайдай в эфире общенационального телемарафона. По его словам, накануне взрыва службы Пасечника задержали предпринимателей, которые имели отношение к Горенко, и пытались получить от них показания против "генпрокурора". Ранее похожую версию обнародовал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав случившееся "разборками местных уголовных ОПГ, не разделивших награбленное имущество накануне масштабного бегства".

Кроме того Сергей Гайдай сообщил, что после удачного контрнаступления ВСУ на Харьковщине у коллаборантов в Луганской области началась паника. Часть из них сбежала в Россию, но многих при попытке покинуть Луганщину развернули обратно. Сейчас они, по словам Гайдая, разместились в селах вдоль границы с РФ и ждут подходящей возможности, чтобы вырваться.

В оккупированном Мелитополе произошла серия взрывов

++17.25++

В оккупированном Мелитополе произошла серия взрывов. Как сообщил мэр города Иван Федоров , взрывы произошли в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда российские военные переместили часть техники и личного состава. Ранее Федоров писал, что ночью 17 сентября в Радивоновском заповеднике в районе Молочного лимана загорелась военная база РФ.

++17.05++

Четыре направления, по которым Западу следует выстраивать политику в отношении России, предложила в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Это безусловная поддержка Украины, в том числе увеличение объемов помощи и поставок вооружений. Привлечение России к ответственности за агрессивную войну и военные преступления. Усиление санкций как способ повышения цены расплаты за агрессию. Обеспечение надежной передовой оборонительной позиции НАТО. Войну, развязанную Россией на европейской земле, Каллас назвала "самой серьезной ситуацией в сфере безопасности для нашего поколения".

++16.30++

Telegram-каналы Донецка сообщают об обстреле центра этого города. Указывается, в частности, что в здание "администрации" Ворошиловского района попали четыре снаряда. Другими целями стали площадь Ленина, здание "Минюста ДНР" и почтамт. Еще один взрыв зафиксирован около драмтеатра. По сведениям интернет-портала strana.news , в "ДНР" уже заявили о гибели не менее четырех мирных жителей Донецка.

++16.00++

В результате обстрела села Красный Хутор Белгородской области, расположенного вблизи границы с Украиной, погибла женщина, еще два человека получили ранения, написал в Telegram-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников . Ранее об обстреле Красного Хутора сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

++15.35++

Испания направила в Украину пять военно-транспортных самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных систем полевой артиллерии, сообщаетв Facebook Генштаб ВСУ . Отмечается, что за последние несколько дней это уже пятый рейс с вооружениями из Испании, предназначенными для Украины.

++14.50++

Украина перестала публично обращаться к США с просьбой поставить ей такое высокотехнологичное вооружение, как истребители F-16, зенитные ракетные комплексы Patriot и боевые беспилотники MQ-1C Gray Eagle, однако переговоры на эту тему продолжаются "без шума", пишет американское онлайн-издание Politico .

Американский истребитель F-16 Фото: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa/picture alliance

По словам анонимных источников редакции, "кампанию для снижения публичности (этих переговоров. - Ред.) вели советники Зеленского в Киеве и ключевые посредники в Вашингтоне. Подобный дружеский совет исходил и от самой администрации Байдена, которая призывала Киев сосредоточиться на том, что ему сейчас необходимо, чтобы вытеснить российские войска с позиций на востоке и юге Украины".

Между тем, учитывая большой спрос на истребители F-16 у союзников США, Киев, "вероятно, получит их, когда война уже закончится", цитирует Politico свой источник. Решение о передаче Киеву систем Patriot должен будет принять президент США Джо Байден.

++14.30++

Российские войска нанесли ракетный удар по расположенному в Харьковской области городу Чугуеву, сообщает в Telegram глава областной администрации Олег Синегубов. По его данным, в результате получила ранение 11-летняя девочка. Позже она скончалась в больнице.

Также были повреждены объекты критической инфраструктуры и частного сектора, бизнеса, автозаправочной станции, указал Синегубов.

++14.05++

Россия обстреляла частный сектор Краматорска, сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его данным, три человека получили ранения. Фото разрушений опубликованы на странице политика в Facebook .

Хроника событий 17 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: