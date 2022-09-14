В оккупированном Мариуполе растет недовольство жителей

На 204-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 15 сентября (время московское).

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Несмотря на санкции Запада, производство "готовых металлических изделий" в России в июле выросло почти на 30% по сравнению с годом ранее - после резкого снижения в предыдущие месяцы, пишет агентство Bloomberg. Июльские данные подтверждают, что госзаказы в военно-промышленном комплексе поддерживают российское производство, отметила эксперт Oxford Economics Татьяна Орлова. По информации Bloomberg, на "Уралвагонзаводе" сотрудники, занятые в оборонном производстве, перешли на 12-часовой рабочий день, а также могут по желанию работать и в восьмичасовую смену по субботам.

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Роберт Хабек Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Для восстановления Украины, по всей видимости, потребуется около 350 млрд евро, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), который одновременно занимает в правительстве страны должность министра экономики. "Это гигантская сумма", - признал Хабек на полях конференции министров экономики стран "большой семерки" в Бранденбурге. Вице-канцлер пояснил, что эту сумму ему назвала министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая участвует в конференции G7 в качестве гостя. По мнению Роберта Хабека, чтобы собрать такую сумму, необходимо создать фонд для усиления эффективности частных инвестиций.

Горсовет: В Мариуполе растет недовольство жителей

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В оккупированном Мариуполе, где в целом ряде мест полностью отсутствуют вода и электричество, растет недовольство местных жителей. Это утверждает в Telegram Мариупольский городской совет. По его данным, в нескольких домах по проспекту Победы электроэнергии и водоснабжения нет уже третий месяц.

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Владимир Зеленский назвал военнослужащих РФ "слабаками, воюющими с гражданскими". Так президент Украины отреагировал на российские ракетные удары по его родному городу Кривому Рогу, в результате которых была повреждена дамба Карачуновского водохранилища и значительная часть города оказалась затопленной. "Историю пишут люди, нелюди - никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы - слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки", - сказал Зеленский, обращаясь к российским военным на русском языке.

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев



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В Киев прибыла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Это уже третий ее визит в Украину после начала войны, развязанной Россией. На этот раз фон дер Ляйен планирует обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем развитие экономических связей между Евросоюзом и Украиной. Накануне визита глава Еврокомиссии сообщила: "Мы предоставим Украине возможность максимально использовать ее потенциал. Развитие успеха путей солидарности для обеспечения беспрепятственного доступа к единому рынку. Включаем Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга. Я еду в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским".

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В двух районах Белгородской области, расположенных недалеко от границы с Украиной, школы перейдут на дистанционное обучение, а в детсадах будут работать только "дежурные группы". В Валуйском городском округе речь идет о территории в 15 км вдоль границы, в Шебекинском - 10 км. Исключением станет город Шебекино, уточнил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, эти решения приняты по итогам заседания антитеррористической комиссии. "Надеюсь, что родители, воспитатели и учителя с пониманием отнесутся к этой необходимой мере", - добавил Гладков.

Приграничные районы Белгородской области подвергаются обстрелам с начала нападения России на Украину. В регионе с 11 апреля объявлен "желтый", то есть высокий, уровень террористической опасности.

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Минувшей ночью российские войска четырежды обстреливали город Никополь Днепропетровской области. "Атаковали "Градами" и дроном-камикадзе. Повреждены с десяток частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и 2 местных предприятия", - сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его сведениям, обошлось без пострадавших. Между тем в Марганецкой громаде была повреждена линия электропередач. Без света остались более 700 семей.

++08.10++

Государственное железнодорожное предприятие "Укрзализныця" запустило первый рейс в освобожденный город Балаклея. "Первый рейс на Балаклею - и сразу полный вагон пассажиров, которые возвращаются домой. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь", - говорится в сообщении перевозчика.

++07.40++

Удары по Карачуновской дамбе в Кривом Роге 14 сентября были нанесены ракетами "Кинжал" и "Искандер", заявил глава военной администрации города Александр Вилкул. По его данным, в результате этой атаки были подтоплены 112 домов в Ингулецком районе, людей оттуда эвакуировали. В свою очередь губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся на 1- 2 метра. Ликвидация последствий аварии продолжается.

++07.10++

Очередному обстрелу подверглось Запорожье. Ракета упала рядом с одним из инфраструктурных предприятий города, сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев. В результате взрыва выбита часть оконных стекол, само здание осталось без электричества. По предварительной информации, пострадавших нет.



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Украинские войска выпустили по городу Стаханов в самопровозглашенной "Луганской народной республике" шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в "ЛНР", указав, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Официальный Киев никак не комментировал эти утверждения.

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Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин становится "лицом" развязанной Кремлем войны, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) . Так, ряд российских военных корреспондентов одобрительно отзываются о действиях Пригожина в Украине и даже призывают назначить его министром обороны РФ, в то же время критикуя действующего главу этого ведомства Сергея Шойгу. Днем ранее в интернете появилось видео, на котором Пригожин вербует заключенных одной из российских колоний в частную военную компанию Вагнера для отправки на войну.

Спикер парламента Украины призвал ФРГ поставить боевые танки

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Танк Leopard 2 на полигоне в Германии (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/F. Gambarini

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук призвал Германию сыграть ведущую роль в поставках боевой техники Украине. ФРГ "следует оправдать свою лидирующую роль и стать первой страной, которая поставит боевые танки", заявил политик агентству dpa по прибытии в Берлин, где у него запланированы переговоры с представителями федерального правительства. "Из-за приближающейся зимы решение должно быть принято быстро", - подчеркнул Стефанчук. Украина видит, что успехи ее армии в контрнаступлении "вдохновляют и другие страны", убеждая глав их правительств "вернуть Украине первое место в списке своих приоритетов и продолжать помогать" Киеву, добавил спикер Рады.

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На освобожденной территории Харьковской области можно увидеть "доказательства геноцида против украинцев", заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к согражданам. Российские военные находились в Харьковской области свыше пяти месяцев, однако "даже не пытались что-то сделать для людей", подчеркнул он. По словам главы государства, в освобожденные районы получили доступ как украинские, так и иностранные журналисты. "Мир должен увидеть эти разрушения, почувствовать боль, которую Россия принесла украинцам", - добавил Зеленский.

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Линдси Грэм (на переднем плане) и Ричард Блюменталь Фото: Nathan Posner/AA/picture alliance

Сенаторы США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили законопроект о признании России государством - спонсором терроризма. Необходимость этой меры "актуальна как никогда", объяснил демократ Блюменталь. Внесение РФ в список послужит сигналом поддержки Киеву, указал республиканец Грэм. Пока неизвестно, будет ли документ вынесен на голосование. В Белом доме не считают эту меру наиболее действенным способом привлечения России к ответственности.

В данный момент в соответствующем реестре Госдепартамента США указаны Иран, Куба, Северная Корея и Сирия. Москва ранее предупредила, что признание РФ государством - спонсором терроризма разорвет американо-российские связи.

Власти Кривого Рога призвали жителей ряда улиц к эвакуации

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Власти Кривого Рога призвали жителей нескольких улиц эвакуироваться в свете повреждений гидротехнических сооружений, вызванных ракетным ударом. "Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся", - объяснил руководитель военной администрации города Александр Вилкул . Согласившихся на время покинуть свои дома разместят в зданиях школ и детских садов, добавил он.

Хроника событий 14 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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