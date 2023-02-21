На 364-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 22 февраля (время московское).

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

+01.30+++

Во временно оккупированном Мариуполе вечером 21 февраля прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета . Указывается, что прозвучало не менее 11 взрывов, часть из которых, вероятно, результат работы российской ПВО. В горсовете полагают, что попадания были в "местах скопления вражеской силы". Также сообщается о проблемах с энергоснабжением и связью в Центральном и Левобережном районах.

В Финляндии задерживается отправка помощи Украине

++00.20++

Отправка помощи Украине от Финляндии задержана из-за забастовки, организованной профсоюзом работников автотранспорта AKT, сообщает финская медиакомпания Yle. Речь идет о поставке трех пожарных автомобилей, кареты скорой помощи и оборудования для спасательных операций. Финские власти рассчитывают отправить груз в ближайшие дни. Забастовка портовых работников идет с 15 февраля после того, как профсоюз AKT отклонил посредническое предложение по урегулированию трудового спора в транспортном секторе.

Хроника событий 21 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: