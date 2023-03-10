В захваченной части Запорожья создают "народное ополчение"

На 381-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 11 марта (время московское).

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По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток 10 марта российские войска нанесли 29 авиационных и четыре ракетных удара по Донецкой области, а также произвели 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане, повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. "Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак противника на указанных направлениях", - говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook . Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса ВС РФ. Кроме того, был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава российской армии, одно средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов.

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Строительство оборонительных линий в Белгородской и Курской областях является попыткой изобразить Украину в качестве угрозы для России, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). В то же время строительство укреплений в оккупированном Крыму свидетельствует о неуверенности россиян в том, что они способны удержать захваченные ими территории на юге Украины, говорится в очередном аналитическом обзоре ISW. В институте отметили, что укрепления в Крыму находятся далеко от нынешней линии фронта, а размещенные в этой части полуострова российский персонал и техника были бы куда уместнее в других местах Украины.

В оккупированной части Запорожья создают "народное ополчение"

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"Власти" оккупированной части Запорожской области создают так называемое "народное ополчение", чтобы привлечь местных жителей к войне против Украины, сообщил в эфире общенационального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров. Соответствующее распоряжение, по его словам, отдал глава оккупационной "администрации" Евгений Балицкий. "Гауляйтер Балицкий уже в третий раз пытается заставить жителей в оккупации воевать за Россию. Год назад он создал якобы для охраны общественного порядка так называемые "казацкие дружины", которые базировались на территории церкви Московского патриархата. Затем они создали полк имени Судоплатова, в который набирали добровольцев с оккупированной территории, но не набрали. Теперь он приказал создать "народное ополчение", опять якобы для охраны порядка", - сказал Федоров. Он отметил, что запорожские коллаборационисты действуют по "донецкому сценарию", когда после оккупации частей Донецкой и Луганской областей в 2014 году была создана так называемая "народная милиция", которую впоследствии трансформировали в "армейские корпуса» непризнанных "ДНР" и "ЛНР".

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Ситуация, в которой оказались сегодня коммунальные власти в Германии из-за притока беженцев, вызванного войной России в Украине, драматичнее, чем была в период миграционного кризиса 2015-2016 годов, и с каждым днем она ухудшается, заявил в интервью газете Bild президент Германского объединения земельных округов Райнхард Загер (Reinhard Sager). С начала 2022 года администрациям общин дополнительно требуется в общей сложности 2 млрд евро в год на обеспечение мигрантов жильем, пояснил Загер, призвав канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) оказать властям на местах прямую финансовую помощь. Кроме того, Райнхард Загер считает, что правительству Шольца следует сократить численность мигрантов и позаботиться о том, чтобы распределение беженцев в Европе шло более справедливо и чтобы внешние границы ЕС стали более безопасными.

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Правительство Великобритании призвало главных спонсоров летних Олимпийских игр 2024 года в Париже оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы не допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям. Соответствующая просьба британского министра культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер адресована таким компаниям, как Airbnb, Visa и Samsung. "Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси сильно переплетены, и мы полны решимости не допустить того, чтобы эти режимы использовали спорт в пропагандистских целях", - написала Фрейзер.

Несколькими часами ранее Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал все парламенты мира "выразить свое четкое и решительное несогласие" с любыми предложениями разрешить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в Олимпийских играх или других международных соревнованиях, в том числе под нейтральным флагом. Все 109 депутатов литовского парламента проголосовали за то, чтобы ограничения действовали до тех пор, пока Россия не прекратит полномасштабную военную агрессию против Украины.

ЕС и США усилят давление на тех, кто помогает России вести войну

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Европейский Союз и США усилят давление на государства и иные субъекты, помогающие России обходить международные санкции. Об этом договорились в Вашингтоне президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы готовы совместно предпринять шаги, направленные против субъектов в третьих странах, чтобы помешать тем, кто помогает России вести войну из любой части мира, откуда исходит эта поддержка", - говорится в заявлении Байдена и фон дер Ляйен. Главной целью является противодействие способам, с помощью которых Россия обходит санкции. Евросоюз и США анонсировали новые меры "дальнейшего ослабления" военно-промышленного комплекса РФ, не раскрыв их деталей.

"Мы продолжим поддерживать Украину и уменьшать способность России вести войну. Мы усиливаем контроль за соблюдением наших санкций, чтобы предотвратить уклонение и обход. Мы должны перекрыть пути поставок, продолжающие подпитывать российскую военную машину, и будем налагать санкции на причастных к этому", - говорится в сообщении фон дер Ляйен в микроблоге Twitter.

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Российский президентский фонд культурных инициатив выделил десятки миллионов рублей на поддержку пропагандистских проектов. 11,4 млн рублей предназначены для проекта "Рок за Мариуполь", в рамках которого российские рок-музыканты выступят в аннексированном городе и споют его жителям "песни про Донбас, про русских солдат, про их отвагу, героизм и милосердие". 25,8 млн рублей получит проект "Сыны Чечни на страже Российской Державы", который курирует Рамзан Кадыров. Более 28 млн рублей достанется "этноопере" "Князь Владимир", главную роль в которой исполнит певец Shaman. Предполагается, что опера научит противостоять "гегемонии западной культуры".

Киев подтвердил требование к УПЦ МП покинуть лавру

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Министр культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил в своем Telegram-канале решение Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) может безвозмездно пользоваться храмами и помещениями лавры. По его словам, представители УПЦ МП должны до 29 марта покинуть территорию лавры, поскольку церковь "нарушила условия пользования государственным имуществом". "Согласно определенной правовым полем процедуре, с завтрашнего дня будут работать рабочие группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений", - написал Ткаченко.

Хроника событий 10 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 марта 00.00 - 13.59 >>>

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