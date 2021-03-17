 В офисы ″МБХ медиа″ и ″Открытой России″ пришли силовики | Новости из Германии о России | DW | 19.03.2021

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Россия

В офисы "МБХ медиа" и "Открытой России" пришли силовики

Судя по видеокадрам, силовики проводят обыски. Накануне Роскомнадзор накануне потребовал от Twitter заблокировать аккаунт "МБХ медиа".

Полицейский автомобиль

В офис общественной организации "Открытая Россия", основанной бывшим олигархом, а ныне критиком Кремля Михаилом Ходорковским, в пятницу, 19 марта, пришли силовики, сообщил "МБХ медиа" исполнительный директор организации Андрей Пивоваров. "По камерам мы видим, что там ходят полицейские. Отвернули камеры, бардак в офисе. То, что они есть там, мы знаем. По какой причине - пока неизвестно", - сказал он. В пресс-службе "Открытой России" уточнили, что, судя по видеокадрам, в офисе находятся не менее девяти человек. На место выехал адвокат Гаджи Алиев.

Координатор организации Татьяна Усманова сообщила РБК, что сейчас в офисе нет никого из сотрудников. "Мы сейчас посмотрели по камерам - там абсолютно точно проходит обыск. Включен свет, видны ноги каких-то людей в штатском, поэтому там кто-то ходит. Сейчас коллеги туда доберутся и скажут больше информации", - сказала она.

Ранее поступили сообщения, что силовики пришли и в редакцию "МБХ медиа". Проводятся ли на месте следственные действия и с чем они связаны, пока не известно. Главный редактор "МБХ Медиа" Вероника Куцылло в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила: "Информации у нас мало. В офисе сейчас никого из сотрудников нет. Но насколько нам известно, к офису прибыла группа силовиков, мы не знаем из какого подразделения. У них есть СОБРцы в балаклавах... Они пока стоят на улице, ждут".

Накануне Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт "МБХ медиа", заявив, что ресурс внесен Минюстом в реестр запрещенной информации. В 2020 году обыски в редакции "МБХ медиа" проходили 9 июля и 9 сентября. Следственные действия были связаны с делом ЮКОСа 2003 года.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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