 В Одессе после ЛГБТ-марша задержаны свыше 50 человек | Новости из Германии об Украине | DW | 29.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В Одессе после ЛГБТ-марша задержаны свыше 50 человек

После "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в Одессе задержаны свыше 50 человек. Представители радикальной организации "Традиции и порядок" вступили в столкновения с правоохранителями.

Флаг ЛГБТ-сообщества

Флаг ЛГБТ-сообщества

В Одессе 29 правоохранителей получили телесные повреждения в результате столкновений провокаторов с блюстителями порядка после "Марша равенства", который представители сексуальных меньшинств провели в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили в Национальной полиции в Одесской области.

Примерно через 20 минут после окончания шествия группа провокаторов на Дерибасовской улице завязала с правоохранителями драку с применением слезоточивого газа. Полиция пресекла попытку нарушения правопорядка.

"Такие действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатать ситуацию в Одессе и проверить на прочность представителей правоохранительных органов", - отметили в полиции. "Одесса всегда была и остается безопасной для жителей и гостей", - добавили там.

Задержаны свыше 50 человек

Начато следствие по трем статьям - об "угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа", о "массовых беспорядках" и о "хулиганстве". Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставлен 51 человек.

Участники организация "Традиции и порядок" устроили провокацию

Как уточнило интернет-издание Segodnya.ua, в "Марше равенства" участвовали порядка полутора сотен активистов. Организаторы говорили о 300 собравшихся. Они прошли от Воронцовской колоннады к памятнику дюку де Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую улицу. Некоторые активисты захватили с собой плакаты и радужные флаги.

Ярые противники ЛГБТ, радикальная организация "Традиции и порядок", проводила митинг у Одесского городского совета перед "Маршем равенства", а после окончания шествия атаковала автобус с представителями ЛГБТ-сообщества, передало интернет-издание Segodnya.ua.

"Самое длинное шествие в истории одесских прайдов"

Как сообщили в Instagram организации "Традиции и порядок", задержан был, в частности, глава одесского офиса активистов Илья Попков. Задержанных доставили в отделение полиции Приморского района в Одесской области.

На странице "Одесса Прайд 2021" в Facebook по итогам марша написали, что его участники прошли "самую длинную дистанцию в истории одесских прайдов".

Смотрите также:

  • Кира Валькенхорст, пляжная волейболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Кира Валькенхорст, волейболистка

    Немецкая пляжная волейболистка Кира Валькенхорст (Kira Walkenhorst) выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии вместе со своей напарницей Лаурой Людвиг (Laura Ludwig). "В декабре я стану мамой", - заявила Кира недавно в интервью газете Bild. Забеременела не Кира, а ее официально зарегистрированная жена Мария - с помощью искусственного оплодотворения от анонимного донора.

  • Сью Берд, баскетболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Сью Берд, баскетболистка

    Одна из самых титулованных баскетболисток в мире Сью Берд в 2017 году открыто заявила о своих отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино: "Я - лесбиянка, Меган - моя девушка. Это не секрет для людей, которые меня знают". Сью Берд выступала за московское "Динамо". С Россией ее связывает не только спорт: семья ее отца приехала в Америку из России.

  • Энтони Боуэнс, американский рестлер

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Энтони Боуэнс, рестлер и модель

    Энтони Боуэнс (слева), рестлер и модель совершил каминг-аут как бисексуал на канале YouTube своего парня Майкла Павано. В своем аккаунте на Facebook в графе "семейное положение" Энтони открыто указал имя своего бойфренда и дал ссылку на его страницу.

  • Марк Фостер, пловец

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Марк Фостер, пловец

    Шестикратный чемпион мира по плаванию британец Марк Фостер совершил каминг-аут в ноябре 2017 года уже после того, как закончил свою спортивную карьеру. В интервью The Guardian он признался, что не был честен перед собой и своими фанатами. "Мне 47 лет, я не участвую в соревнованиях, но я не первый спортсмен-гей, рассказавший о себе правду", - подчеркнул Марк Фостер.

  • Роберт Миллар

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Роберт Миллар, велогонщик

    Легендарный британский велогонщик Роберт Миллар сменил пол и стал женщиной по имени Филиппа Йорк. Спортсмен признался, что процесс по смене пола начался еще в 2000 году, но он скрывал это, чтобы не вызвать гнев со стороны фанатов.

  • Колин Джексон, бегун

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Колин Джексон, легкоатлет

    Британский легкоатлет Колин Джексон многие годы скрывал свою сексуальную ориентацию. Лишь 26 августа 2017 года он в интервью для шведского документального фильма "Rainbow Heroes" совершил каминг-аут. По признанию самого спортсмена, ему не хотелось, чтобы СМИ сделали из этого очередную сенсацию.

  • Паралимпийка Тереза Го

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Тереза Го, пловчиха

    30-летняя Тереза Го из Сингапура, завоевавшая бронзовую медаль по плаванию на Паралимпийских играх в 2016 году, совершила каминг-аут в преддверии ежегодного ЛГБТ-фестиваля Pink Dot в июле 2017 года. Друзья и любимая девушка поддержали спортсменку в решении публично объявить о своей гомосексуальности.

  • Брайан Андерсон

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Брайан Андерсон, скейтбордист

    Брайан Андерсон, обладатель Мирового кубка скейтбординга в Дортмунде, рассказал о том, что он гей, своей семье и коллегам, но на публичный камин-аут решился только в 40 лет. "Для меня скейтбординг всегда был на первом месте, а моя гомосексуальность - на втором", - заявил Андерсон в интервью Vice Sports.

  • Данни Уотс, автогонщик

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Данни Уотс, автогонщик

    Британец Данни Уотс по собственному признанию притворялся гетеросексуалом в течение 17 лет. Уотс поведал, что не решался на каминг-аут до завершения карьеры из-за страха потерять спонсоров. Автогонщик состоял в браке с женщиной, и у него есть сын. "Постоянно скрываться - это сплошные мучения и боль", - сказал он журналистам.

  • Шон Барбер - канадский прыгун с шестом

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Шон Барбер, прыгун с шестом

    Канадский прыгун с шестом Шон Барбер написал на своей странице в Facebook следующее: "Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за огромную поддержку... Моим друзьям: я тоже люблю вас".

    Автор: Виктор Вайц


Смотреть видео 01:43

Мадрид принимает пятый Всемирный прайд-парад

Аудио- и видеофайлы по теме

Громкий политический скандал из-за интервью DW: гомофобная риторика министра из Эстонии. DW Новости  

Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной столицы Европы  

Реклама

Самые читаемые

"Киберпартизаны" взломали базу данных МВД. Что они рассказали DW  

Мощный ураган "Ида" может обрушиться на Луизиану через 16 лет после "Катрины"  

Франция продолжит миссию против ИГ в Ираке и после вывода войск США  