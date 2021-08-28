В Одессе после ЛГБТ-марша задержаны свыше 50 человек

В Одессе 29 правоохранителей получили телесные повреждения в результате столкновений провокаторов с блюстителями порядка после "Марша равенства", который представители сексуальных меньшинств провели в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили в Национальной полиции в Одесской области.

Примерно через 20 минут после окончания шествия группа провокаторов на Дерибасовской улице завязала с правоохранителями драку с применением слезоточивого газа. Полиция пресекла попытку нарушения правопорядка.

"Такие действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатать ситуацию в Одессе и проверить на прочность представителей правоохранительных органов", - отметили в полиции. "Одесса всегда была и остается безопасной для жителей и гостей", - добавили там.

Задержаны свыше 50 человек

Начато следствие по трем статьям - об "угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа", о "массовых беспорядках" и о "хулиганстве". Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставлен 51 человек.

Участники организация "Традиции и порядок" устроили провокацию

Как уточнило интернет-издание Segodnya.ua, в "Марше равенства" участвовали порядка полутора сотен активистов. Организаторы говорили о 300 собравшихся. Они прошли от Воронцовской колоннады к памятнику дюку де Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую улицу. Некоторые активисты захватили с собой плакаты и радужные флаги.

Ярые противники ЛГБТ, радикальная организация "Традиции и порядок", проводила митинг у Одесского городского совета перед "Маршем равенства", а после окончания шествия атаковала автобус с представителями ЛГБТ-сообщества, передало интернет-издание Segodnya.ua.

"Самое длинное шествие в истории одесских прайдов"

Как сообщили в Instagram организации "Традиции и порядок", задержан был, в частности, глава одесского офиса активистов Илья Попков. Задержанных доставили в отделение полиции Приморского района в Одесской области.

На странице "Одесса Прайд 2021" в Facebook по итогам марша написали, что его участники прошли "самую длинную дистанцию в истории одесских прайдов".

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