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В Одессе есть погибший после атаки дронами

Александр Дельфинов
1 января 2024 г.

В нескольких районах Одессы возникли пожары из-за упавших обломков беспилотников, сообщили власти. Трое человек получили ранения.

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Беспилотник-камикадзе типа Shahed
Беспилотник-камикадзе типа ShahedФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

В ночь на понедельник, 1 января, Воздушные силы ВСУ заявили об ударах по Одесской, Николаевской и Днепровской областям Украины. В Одессе один человек погиб после того, как обломки беспилотных летательных аппаратов рухнули на жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

Кроме того, трое человек получили ранения, в различных районах Одессы начались пожары, добавил Кипер. На местах работают экстренные службы.

В то же время издание "Суспільне" сообщило о взрывах в Днепре. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким написал в Telegram-канале о "прилетах". Накануне вечером прозвучало предупреждение, что в воздушное пространство Украины вошли несколько десятков беспилотников типа Shahed.

Российские оккупационные власти заявили об обстреле Донецка

В ночь на 1 января назначенный Россией "глава" аннексированной части Донецкой области Денис Пушилин заявил об артиллерийском обстреле Донецка с украинской стороны. По словам Пушилина, погибли как минимум четверо человек, еще 13 ранены. Украинская сторона пока не комментировала эти утверждения.

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