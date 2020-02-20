 В ОАЭ запущена первая в арабском мире АЭС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.08.2020

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Мир

В ОАЭ запущена первая в арабском мире АЭС

Первый из четырех энергоблоков АЭС "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах успешно запущен. Абу-Даби отмечает мирный характер ядерной программы ОАЭ, а Катар видит в станции угрозу миру в регионе.

Атомная электростанция Барака в Объединенных Арабских Эмиратах

АЭС "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах

В Объединенных Арабских Эмиратах приступила к работе атомная электростанция "Барака". Первый энергоблок станции был успешно запущен в субботу, 1 августа, заявил представитель страны в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция стала первой АЭС в арабском мире.

Власти заявляют о намерении обеспечить страну "новым видом чистой энергии". К строительству был привлечен южнокорейский энергетический концерн Kepco. Возведение обошлось в 24,4 млрд долларов США (в пересчете - 22,5 млрд евро). Мощность станции после введения в строй всех четырех энергоблоков составит 5600 мегаватт, что, по заверениям арабской стороны, покроет до четверти потребностей страны в энергии.

В Абу-Даби неоднократно подчеркивали мирный характер ядерной программы ОАЭ и предоставили доступ к АЭС специалистам МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. С критикой проекта выступал Катар, считающий станцию "угрозой для мира в регионе".

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