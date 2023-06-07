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В Нью-Йорке скончалась французская художница Франсуаза Жило

Даниил Сотников
2 ч. назад

Художница, чьи работы выставлялись в главных музеях мира, прославилась своим романом с Пабло Пикассо, которому она посвятила мемуары. Франсуаза Жило скончалась на 102-м году жизни.

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Художница Франсуаза Жило
Художница Франсуаза ЖилоФото: Wolfgang Thieme/dpa/picture alliance

В Нью-Йорке в возрасте 101 года скончалась французская художница Франсуаза Жило, сообщают американские СМИ во вторник, 6 июня. Жило помимо своих работ стала знаменита романом с художником Пабло Пикассо.

Жило родилась в 1921 году в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен. В 1943 году она познакомилась с Пикассо на первой выставке своих работ в оккупированном национал-социалистами Париже. В 1946 году они стали жить вместе, позже у них родились двое детей - Клод и Палома Пикассо. 

Пара в итоге рассталась, а Жило выпустила несколько книг, самая известная из которых - мемуары "Моя жизнь с Пикассо". Художник выступал против публикации книги и пытался добиться запрета через суд, но проиграл все три процесса.

В залах известных музеев Нью-Йорка и Парижа

Работы Жало выставлялись, в том числе в Метрополитен-музее, Музее современного искусства в Нью-Йорке и Центре Помпиду в Париже. В июне 2021 года ее картина "Палома с гитарой" была продана на онлайн-аукционе Sotheby's за 1,3 миллиона долларов США (1,21 млн евро).

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