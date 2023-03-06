В Новосибирске - пожар в центре сбора помощи мобилизованным
Ольга Лебедева
20 мин. назад
Неизвестные в Новосибирске разбили окно и бросили горящую тряпку в учреждение, собирающее помощь мобилизованным для войны против Украины. Это уже вторая попытка поджога этого центра, сообщается в Telegram.
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В Новосибирске загорелся пункт сбора помощи мобилизованным. Возгорание в Ресурсном центре общественных объединений произошло в результате поджога в ночь на понедельник, 6 марта, сообщает Telegram-канал "На ОбьГЭСе (Новосибирск)". По его данным, неизвестные разбили стекло и бросили горящую тряпку в музейную комнату центра, затем сработала сигнализация и охранники потушили пожар.
Возбуждено уголовное дело
Полиция выясняет детали инцидента, указывается далее. Издание "НДН.Инфо" со ссылкой на депутата горсовета Светлану Каверзину, в свою очередь, отмечает, что по факту пожара возбуждено уголовное дело.
"В последнее время в ресурсном центре собирают гуманитарную помощь и активисты плетут маскировочные сети для мобилизованных", - пишет канал "На ОбьГЭСе (Новосибирск)". Он также напоминает, что попытка поджога того же центра была совершена около недели назад, но была неудачной.