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Мобилизованные в Новосибирске
Мобилизованные в НовосибирскеФото: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

В Новосибирске - пожар в центре сбора помощи мобилизованным

Ольга Лебедева
20 мин. назад

Неизвестные в Новосибирске разбили окно и бросили горящую тряпку в учреждение, собирающее помощь мобилизованным для войны против Украины. Это уже вторая попытка поджога этого центра, сообщается в Telegram.

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В Новосибирске загорелся пункт сбора помощи мобилизованным. Возгорание в Ресурсном центре общественных объединений произошло в результате поджога в ночь на понедельник, 6 марта, сообщает Telegram-канал "На ОбьГЭСе (Новосибирск)". По его данным, неизвестные разбили стекло и бросили горящую тряпку в музейную комнату центра, затем сработала сигнализация и охранники потушили пожар.

Возбуждено уголовное дело

Полиция выясняет детали инцидента, указывается далее. Издание "НДН.Инфо" со ссылкой на депутата горсовета Светлану Каверзину, в свою очередь, отмечает, что по факту пожара возбуждено уголовное дело.

"В последнее время в ресурсном центре собирают гуманитарную помощь и активисты плетут маскировочные сети для мобилизованных", - пишет канал "На ОбьГЭСе (Новосибирск)". Он также напоминает, что попытка поджога того же центра была совершена около недели назад, но была неудачной.

В последние месяцы в России на фоне мобилизации для войны против Украины неоднократно совершались поджоги военкоматов, в результате возбуждены уголовные дела. В конце января Центральный окружной военный суд вынес решение по одному из таких дел, приговорив Владислава Борисенко к 12 годам колонии по обвинению в совершении теракта за поджог военкомата в Нижневартовске.

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