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В Новосибирске лишили мандатов двух независимых депутатов

Александра Иванова
8 мин. назад

Депутаты горсовета Новосибирска проголосовали за досрочное прекращение полномочий Сергея Бойко и Хельги Пироговой "в связи с утратой доверия". В комментарии DW Бойко назвал это решение политически ангажированным.

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Оппозиционный политик из Новосибирска Сергей Бойко (фото из архива)
Оппозиционный политик из Новосибирска Сергей Бойко (фото из архива)Фото: Getty Images/AFP/A. Nemenov

Двух независимых депутатов городского совета Новосибирска - Сергея Бойко и Хельгу Пирогову - лишили мандатов по требованию прокуратуры, утверждавшей, что они не выполнили "требования закона" при подаче налоговых деклараций. В письменном комментарии DW в среду, 28 июня, Бойко назвал это решение "политически ангажированным" и не имеющим под собой даже формальных оснований.

В бюллетене для тайного голосования по вопросу досрочного прекращения депутатских полномочий Бойко и Пироговой (копия этого документа имеется в распоряжении DW) указано, что этот шаг связан с "утратой доверия". Сергей Бойко считает эту формулировку странной и подчеркивает, что все документы он подал "в полном объеме, какие нужно, в установленный срок".

Бойко ранее возглавлял штаб оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске и покинул пределы России в ноябре 2021 года на фоне преследования соратников этого политика по делу об экстремизме. Как подчеркивает собеседник DW, к нему за границу даже приезжал человек, которому он и передал оригиналы документов для налоговой отчетности в России.

Отсутствие информации о сути претензий

При этом, по словам муниципального политика, "прокуратура так и не смогла сформулировать, в чем собственно претензия". "Требования закона не выполнены" - а какие конкретно требования и какой конкретно недочет нашли, информации не предоставили", - рассказал он.

Согласно закону, принятому в РФ в январе 2023 года, региональные и муниципальные депутаты могут не предоставлять декларацию о доходах, если они осуществляют полномочия на непостоянной основе, то есть не получают зарплату из бюджета. Как пояснил Сергей Бойко, теперь муниципальным депутатам достаточно подать уведомление о том, что в отчетный срок они не покупали никакой недвижимости, и не заполнять полную декларацию. Именно так он и поступил.

"Мы планируем пойти в суд, и там, если и не выиграть, то по крайней мере заставить прокуратуру четко сформулировать, в чем претензии были к декларациям (бумагам, нужным для налоговой отчетности. - Ред.). Наши коллеги в РФ подали точно такие же документы, и вопросов не возникло", - подчеркивает Сергей Бойко.

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