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В Новороссийске заявили об отражении атаки морских дронов

Олег Соколенко
3 июля 2024 г.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки беспилотных катеров. Местных жителей призывали не подходить к морю, набережная была перекрыта. Позже Кравченко объявил об отмене угрозы атаки.

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Атака морского дрона на корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске в августе 2023 года
Атака морского дрона на корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске в августе 2023 годаФото: via REUTERS

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в ночь на среду, 3 июля, написал в своем Telegram-канале, что в городе отражают атаку безэкипажных катеров. Он призвал местных жителей "соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах". "Не находитесь на открытом пространстве около моря", - добавил Кравченко. Позже он добавил, что часть городской набережной перекрыта.

Через час появилось сообщение об отмене угрозы атаки морских дронов на территории Новороссийска. Кравченко также сообщил, что движение по перекрывавшемуся участку набережной восстановлено.

Атаки морских дронов Украины

С момента начала полномасштабной агрессии России, по данным американского Центра стратегических и международных исследований, ВСУ смогли уничтожить около 40 процентов тоннажа Черноморского флота РФ. Значительный вклад в эти успехи внесли морские дроны Magura V5, которые Украина производит сама. Так, в феврале 2024 года у побережья аннексированного Крыма ими был потоплен большой десантный корабль "Цезарь Куников", а в марте - патрульный корабль "Сергей Котов".

Ранее, 4 августа 2023 года морские дроны атаковали российскую военную базу в Новороссийске, серьезно повредив большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Все эти потери существенно ограничили возможности России для проведения морских операций.

В марте Служба безопасности Украины (СБУ) показала обновленный украинский морской дрон Sea Baby. Он мощнее, быстрее и устойчивее, чем его предшественник, и может нести больше взрывчатки.

 

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