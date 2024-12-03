В Новороссийске прогремели взрывы, работает ПВО

Жители ряда районов Новороссийска сообщили о взрывах. Мэр Андрей Кравченко передал, что в городе работает ПВО.

В российском городе-порту Новороссийске в ночь на среду, 4 декабря, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на жителей города.

По данным онлайн-издания "Живая Кубань" , "взрывы слышали в Борисовке, на улице Видова, в селе Цемдолина, в районе Мефодиевка, в 8-й щели". "Горожане рассказывают, что большой силы взрыв будто ощутили физически: многим показалось, что их дома затряслись, в частности - на первой линии, кто-то пишет, что у него даже задрожала кровать", - говорится в публикации.

Об угрозе атаки беспилотников на Новороссийск пишет онлайн-издание "93.ru" . "Информацию об опасности в 01.37 подтвердил в своем паблике замглавы Новороссийска Александр Яменсков", - отмечает онлайн-издание "Блокнот" .

Со своей стороны мэр города Андрей Кравченко около полуночи призвал в Telegram жителей Новороссийска не находиться на открытом пространстве, сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. "В Новороссийске работает ПВО", "все службы приведены в состояние боевой готовности", указывалось в его посте.

О последствиях возможной атаки беспилотников на Новороссийск к моменту публикации не сообщалось.