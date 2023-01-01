В новогоднюю ночь в Украине были сбиты 45 дронов из РФ

На 313-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 2 января (время московское).

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В новогоднюю ночь в небе над Украиной были сбиты 45 беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Об этом сообщил в вечернем видеообращении президент страны Владимир Зеленский. Он поблагодарил военную авиацию, сбившую, по его словам, 33 беспилотника, и ПВО, на счету которой еще 12 дронов.

Хроника событий 1 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 января 00.00 - 13.59 >>>

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