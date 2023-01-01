  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Киев в новогоднюю ночь
Столица Украины Киев в новогоднюю ночь во время атак дроновФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфликтыУкраина

В новогоднюю ночь в Украине были сбиты 45 дронов из РФ

Анатолий Арни
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 января.

https://p.dw.com/p/4LcHz

На 313-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 2 января (время московское).

++00.01++

В новогоднюю ночь в небе над Украиной были сбиты 45 беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Об этом сообщил в вечернем видеообращении президент страны Владимир Зеленский. Он поблагодарил военную авиацию, сбившую, по его словам, 33 беспилотника, и ПВО, на счету которой еще 12 дронов.

Хроника событий 1 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Мобилизация продолжится еще зимой?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

На рождественской ярмарке в Брюсселе открылся украинский стенд (30.12.2022)

На рождественской ярмарке в Брюсселе открылся украинский стенд (30.12.2022)

Каждый год в Брюссель приезжают миллионы людей со всего мира, чтобы полюбоваться бельгийской столицей в Рождество. В этом году здесь появилось украинское шале. Посетители покупают сувениры и жертвуют деньги в поддержку Украины.
Общество30 декабря 2022 г.03:16 мин.
external

Как встречают Новый год в Киеве и какие загадывают желания (30.12.2022)

Как встречают Новый год в Киеве и какие загадывают желания (30.12.2022)

Несмотря на ежедневные воздушные тревоги и удары, отсутствие света и перебои с теплом и водоснабжением, украинцы не хотят отказываться от новогоднего настроения и новогоднего чуда. И у одной семьи оно случилось - отец, медик ВСУ, прибыл домой с фронта. О чем просят дети в Киеве Деда Мороза?
Общество30 декабря 2022 г.03:46 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский: В России воцарился страх

Конфликты21 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Новогодняя иллюминация в Москве

Оппозиционеры в России о 2023-м: Будущее наступит не завтра

Оппозиционеры в России о 2023-м: Будущее наступит не завтра

Политика19 ч. назад
Новые монеты евро - теперь и с хорватской символикой

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Политика19 ч. назад
Последствия ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря 2022 года

Удар по Киеву под Новый год: события 311-го дня войны

Удар по Киеву под Новый год: события 311-го дня войны

Конфликты31 декабря 2022 г.
Театр имени Горького в Берлине

"Последнее слово" - горький спектакль о России

"Последнее слово" - горький спектакль о России

Культура31 декабря 2022 г.
Папа римский Бенедикт XVI в Праге

Йозеф Ратцингер - папа Бенедикт XVI: жизненный путь

Йозеф Ратцингер - папа Бенедикт XVI: жизненный путь

Религия31 декабря 2022 г.14 фото
Йозеф Ратцингер, фото 2011 года

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Религия31 декабря 2022 г.
На главную страницу