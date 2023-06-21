В ночь на 22 июня Россия вновь обстреляла Украину ракетами

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 июня.

На 484-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 24 июня (время московское).

++08.30++

В ночь на 22 июня над Одесской областью сбиты три БПЛА Shahed. Об этом сообщила руководительница пресс-центра оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона. По ее словам, обстановка уточняется, критических попаданий и жертв нет.

Под Бердянском ночью прозвучал взрыв

++07.20++

Под временно оккупированным Бердянском в Запорожской области ночью 22 июня прозвучал взрыв. "В 1.40 в районе Бердянска раздался громкий взрыв, который был слышен в 50 км в селе Урзуф в Мариупольском районе. Местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района. После прилета возник пожар…", - говорится в сообщении в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

++05.30++

Не менее четырех человек, в том числе ребенок, ранены в результате обстрела частного сектора города Покровска Донецкой области российскими войсками вечером 21 июня. Об этом сообщил изданию "Суспiльне Новини" начальник городской военной администрации Сергей Добряк. По его словам, удар был нанесен, по всей вероятности, крылатой ракетой.

++05.00++

Более медленное, чем ожидалось, контрнаступление ВСУ может преследовать цель истощить живую силу противника и подготовить условия для будущих основных наступательных действий, считают в американском Институте изучения войны (ISW). "Успех украинских контрнаступлений не следует оценивать исключительно по ежедневным изменениям в контроле над местностью", - подчеркивают эксперты ISW в очередном аналитическом обзоре.

МАГАТЭ: Ситуация на ЗАЭС крайне нестабильная

++03.30++

"Ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС крайне нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усугубила серьезные трудности для этой крупной атомной электростанции", - отмечается в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном 21 июня. Организация призвала все стороны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, призванные предотвратить ядерную аварию.

Россия вновь обстреливает ракетами Украину

++02.10++

Зафиксирован пуск ракет из акватории Азовского моря, сообщили Воздушные силы Украины. Ранее они же предупредили, что в сторону границы Украины с востока летят четыре российских дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22м3.

++02.05++

Сообщения о взрывах поступили из Кривого Рога. "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях, или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города", - написал в Telegram-канале глава Совета обороны города Александр Вилкул.

++02.00++

Российские войска ведут обстрел Харьковской области и города Херсон, сообщили харьковская полиция и председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В Киеве и других регионах Украины - воздушная тревога

++01.30++

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. В украинской столице тревогу объявили незадолго до 1 часа ночи по местному времени. Впоследствии сигналы об опасности были даны в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

++00.15++

Новые санкции ЕС, 11-й пакет которых был согласован европейскими странами 21 июня, "ограничат доходы России в Европе и смогут перекрыть часть путей обхода ранее введенных" штрафных мер, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. По его словам, "это сейчас одна из приоритетных задач".

Как заявил Зеленский, РФ "до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право". "Россия должна быть в полной изоляции, пока главные ее экспортные продукты - зло и смерть", - подчеркнул украинский президент.

Хроника событий 21июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 июня 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: