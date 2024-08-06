В Нижнем Тагиле задержаны три человека по делу о взрыве

После взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле, жертвами которого стали 10 человек, задержаны сотрудники газовой компании. В больницах остаются 8 пострадавших.

По делу о взрыве в Нижнем Тагиле Свердловской области, в результате которого погибли 10 человек, задержаны три сотрудника компании "ГАЗЭКС". "5 августа были зaдержаны мaстер и двa слeсаря кoмпании по уголовному дeлу, вoзбужденному пo ч. 3 статьи 238 УК РФ", - говорится в заявлении пресс-службы "ГАЗЭКС" во вторник, 6 августа.

Задержанных поместят под стражу

В Следственном комитете РФ сообщили о проведении следственных действий с задержанными. "В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения", - указывается в Telegram. Следствие поставлено под контроль центрального аппарата СК.

Между тем в Минздраве РФ указали, что в больницах остаются восемь пострадавших при взрыве, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле, произошедшего 1 августа после взрыва газа, погибли 10 человек. Управление Следственного комитета РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура.