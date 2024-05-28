В Нигерии боевики похитили более 150 человек

При нападении боевиков на деревню в центральной Нигерии были убиты 8 человек и похищены более 150, сообщили местные власти.

В Нигерии при нападении боевиков на деревню Кучи в центральном штате Нигер были убиты восемь человек и похищены более 150. Об этом сообщило вечером в понедельник, 27 мая, агентство AFP со ссылкой на местные власти.

"Нападавшие приехали из соседнего штата Кадуна "на примерно ста мотоциклах, каждый из которых вез троих человек", рассказал журналистам Амину Наджуме, глава правительства округа. Местный чиновник раскритиковал нигерийских силовиков за то, что те не пришли на помощь жителям деревни, нападение на которую продолжалось три часа.

Источник в ООН также оценивает число похищенных из Кучи примерно в 150 человек. А вот государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигерии (SEMA) дает другую цифру: более 100 человек.

Похищения людей в Нигерии

Действующие в Нигерии радикальные исламистские группировки, такие как "Боко Харам" и "Западноафриканская провинция исламского государства" (ISWAP), широко практикуют похищения людей, в том числе детей. Так, в марте в штате Кадуна были похищены около 300 школьников.

Армия Нигерии проводит операции против боевиков, в результате которых иногда удается освободить пленников. Например, в апреле 2015 года нигерийские военные объявили об освобождении ими в штате Борно 200 девочек и почти 100 женщин, находившихся в плену у группировки "Боко Харам".