В регионе Швабский Альб сделали "находку года"

Люди каменного века вовсе не были пещерными дикарями. Находки в пещерах долины Дуная на юге Германии показывают, какими художественными способностями обладали наши предки 45 000 лет назад.

Где находится колыбель современного европейского человека - не в горном ли массиве Швабский Альб? В поддержку такой версии может говорить сделанные из бивней мамонта фигурки возрастом 40 тысяч лет, обнаруженные в этом регионе. Археологи называют находки сенсационными, а еще одно недавнее открытие в карстовой пещере Холе-Фельс в окрестностях Блаубойрена подтверждает это предположение.

Студент-датчанин в ходе раскопок отыскал фигурку животного. Артефакт длиной всего шесть сантиметров, голова отсутствует. Однако ученые убеждены, что речь идет о выдре. Профессор археологии Тюбингенского университета Николас Й. Конард (Nicholas J. Conard) описывает этого зверька как "находку года".

Археологическая сенсация

И этот предмет не является первым такого рода. Еще в декабре 2003 года команда из Тюбингенского университета сообщила о найденных в Швабском Альбе древнейших произведениях искусства, созданных человеком, - трех небольших фигурках, вырезанных из бивней мамонта. Эти артефакты стали археологической сенсацией и вехой в изучении истории человечества. По мнению исследователей, возраст фигурок - от 35 до 40 тысяч лет - выделяет важнейший этап в истории развития человека - умение изображать образы и фигуры.

Около 45 тысяч лет назад человек разумный пришел с востока в регион Дуная и сначала обосновался по соседству с жившими там неандертальцами. К такому выводу ученые пришли в ходе раскопок. Изначально специалисты предполагали, что Homo Sapiens был более активен на территории нынешней Франции, о чем свидетельствуют многочисленные находки наскальных рисунков во Франции. Таким образом, фигурки, обнаруженные в Швабском Альбе, позволили по-новому взглянуть на расселение и жизнь людей каменного века в Европе.

Интерес нацистов к археологии

В середине XIX века археологи впервые исследовали пещеры Швабского Альба между реками Дунай, Ах и Лоне. На многочисленных участках в ходе раскопок были обнаружены каменные и костяные орудия, а также украшения и предметы искусства, рассказывающие о жизни неандертальцев и других ранних представителей рода людей.

Раскопки в долине реки Лоне (1937 год) Фото: Wolfgang Adler/Museum Ulm/dpa/picture alliance

Позднее интерес к пещерам проявили национал-социалисты, приступив к раскопкам в 1937 году. За этим стояла, среди прочего, нацистская организация "Аненербе", задачей которой было "исследование пространства, духа, дел и наследия нордической расы". Они хотели с помощью находок каменного века доказать, что историю людей, описываемых псевдонаучным термином "арийская раса", можно проследить до столь раннего периода. В конце августа 1939-го немецкие археологи отыскали в одной из пещер сотни фрагментов слоновой кости. Однако поработать с ними не удалось: началась Вторая мировая война и археологов в числе прочих призвали на фронт.

Лишь 30 лет спустя специалистам удалось воссоздать из обломков фигурку человека-льва высотой 31 сантиметр. Возможно, она изображала шамана и тем самым указывала на шаманские практики каменного века.

Животный мир далекого прошлого

В 1995 году на месте раскопок прибыли Николас Конард с командой - и работа вновь закипела. Успех пришел спустя восемь лет, когда были найдены три фигурки - голова лошади, водоплавающая птица и еще один человек-лев высотой всего около двух сантиметров.

Экскурсии посещают Холе-Фельс даже во время раскопок Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Большинство фигурок - втрое крупнее, и у многих из них есть петелька - для подвешивания, в том числе в качестве украшения. Фигуры животных, включая медведей, лошадей, пещерных львов и мамонтов, позволяют сделать выводы о животном мире Европы каменного века.

Высокоразвитая культура века

Еще одной любопытной находкой стала "Венера из Холе-Фельс", фигурка женщины высотой около шести сантиметров, без головы, с пышной грудью, крупной вагиной и с петелькой. Вероятно, она служила символом женственности и плодородия. Другие женские фигурки, примерно на десять тысяч лет моложе, были найдены по всей Европе - некоторые исследователи подозревают, что их использовали для поклонения божествам материнства.

"Венера из Холе-Фельс" Фото: Anne Pollmann/dpa/picture alliance

О высокой культуре людей каменного века свидетельствуют и другие находки, например, украшения и флейта из костей лебединой шеи, считающаяся старейшим музыкальным инструментом в мире. Теперь мы знаем: наши предки были отнюдь не глупыми пещерными людьми, а охотниками и собирателями, обладавшими высоким уровнем духовности и способностью выражать себя в искусстве и музыке.

А вот что означает недавно найденная выдра, остается предметом дискуссий. Может быть, ее создатели восхищались способностью этого хищного млекопитающего ловить рыбу. "В то время люди съедали много рыбы", - говорит Николас Конард. Но ученый не собирается опираться лишь на символы. Фигурка, без сомнения, показывает, "что жившие в ту эпоху гораздо больше интересовались водными животными, чем мы думали", подчеркнул археолог на презентации находки.

В 2017 году пещеры в долине Дуная и Лоне были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки в Швабском Альбе продолжаются, несмотря на экскурсии. Каждая новая находка приближает человечество к пониманию жизни представителей каменного века.