В немецком языке появилось три тысячи новых слов

Бывают ли неправильные тунцы? Поместится ли электростанция на балконе? Любят ли немцы Porsche, наезжающий на пятки? Об этом рассказывает новое издание известного немецкого словаря Duden.

В очередную редакцию орфографического словаря немецкого языка Duden вошло сразу 3000 новых лемм - начальных форм слова. 29-е печатное издание известного словаря вышло в свет во вторник, 20 августа, как соообщает информационное агентство dpa.

Новые слова касаются самых разных сфер общественной жизни. Словарь пополнили понятия ChatGPT (одноименный чат-бот), Ukrainekrieg ("война в Украине"), Balkonkraftwerk ("балконная электростанция", солнечная батарея, которую благодаря небольшим размерам можно установить на собственном балконе).

Понятие Extremwetterereignis ("экстремальное погодное событие") появилось на страницах Duden на фоне наводнений, засух и иных признаков изменения климата, которые не обошли стороной и Германию. А слово Klimakleber ("климатический клей") отражает действия радикальных экоактивистов, приклеивающих себя к шедеврам мировой живописи в музеях, к проезжей части улиц и взлетным полосам аэропортов, нарушая их работу.

Такие "электростанции" сегодня распространены на балконах у немцев и в немецком языке Фото: Bernd Diekjobst/dpa tmn/picture alliance

Из других новинок - Deutschlandticket ("немецкий билет"), единый месячный проездной, позволяющий на общественном транспорте объехать всю Германию за 49 евро и запущенный в мае 2023 года. А понятие Gemüsekiste ("ящик с овощами") указывает на важность поддержки местных производителей, которые доставляют свою продукцию - не только овощи, но и свежее молоко, мясо или выпечку - прямо к порогу покупателя.

Влияние кризисов, войн и кулинарии на немецкий язык

"Duden является зеркалом своего времени", - отметила главный редактор этого орфографического словаря Катрин Кункель-Рацум (Kathrin Kunkel-Razum) в беседе с dpa. Нововведения говорят о событиях последних трех-четырех лет, добавила она. Самые большие лингвистические изменения можно свести к трем областям: кризис, война и кулинария, уточнила Кункель-Рацум.

Подтверждением тому служат такие слова, как Coronapandemie ("пандемия коронавирусной инфекции"), Antigenschnelltest ("экспресс-тест на антигены"), Flugabwehrsystem ("система противовоздушной обороны"), Gasmangellage ("дефицит газа"), Fleischersatz ("заменитель мяса"), Tahini ("тахини", распространенная на Ближнем Востоке паста из молотых семян кунжута), Granola ("гранола", блюдо для завтрака, содержащее овсяную крупу, орехи и мед).

Новый Duden - без рационализатора из ГДР и с правильным спагетти

Идти в ногу со временем означает не только вбирать нечто новое, но и избавляться от отживших свое понятий. Вот и нынешнее издание Duden, содержащее 151 000 лемм, рассталось с тремя сотнями слов, которые уже почти не используются в немецком языке.

В их числе - Frigidär, означающее холодильник, для которого давным-давно существует слово Kühlschrank. Покинуло словарь и понятие Rationalisator ("рационализатор"), которым в ГДР обозначали сотрудника, выполняющего задачи по рационализации. А слова Tunfisch (тунец) и Spagetti (спагетти) признаны орфографически недопустимыми, поскольку правила предписывают формы Thunfisch и Spaghetti.

"Вычеркивать слова - гораздо сложнее, чем включать новые", - признала редактор. Ведь доказать, что слово редко используется, труднее, чем наоборот. Но иногда удаленные леммы возвращаются на страницы Duden. В новом издании словаря снова присутствует словечко Hackenporsche (можно перевести как "Porsche, наезжающий на пятки") - так немцы в шутку называли сумку на колесиках для покупок, популярную и сегодня. Создателям словаря поступали жалобы на то, что слово удалили из предыдущего издания, пояснила Кункель-Рацум.

Словарь Duden на протяжении десятилетий считался среди лингвистов авторитетным и нормативным источником. Однако его монополию на языковую норму разрушила принятая в 1996 году реформа немецкого правописания, ставящая целью упростить орфографию и пунктуацию в немецком языке. По словам Кункель-Рацум, новая редакция Duden также содержит изменения в правописании, которые Совет по немецкому правописанию (Rat für deutsche Rechtschreibung) принял в конце 2023 года.