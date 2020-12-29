В немецких зоопарках приготовились отмечать Хэллоуин (фото)

Ганновер • Во многих зоопарках Германии есть традиция - в канун Хэллоуина животных угощают тыквами. Чтобы для носорогов, белых медведей и других обитателей зоопарка тыквы стали привлекательными, их фаршируют другим кормом.

Лемуры же получили лакомства не в честь Хэллоуина, а из-за персонального праздника. В последнюю пятницу октября отмечают Всемирный день лемура, и в зоопарке Магдебурга поэтому каждый год угощают этих животных.

Медведица Нана получила свою тыкву.

Носорог Кито и его угощения.

Кстати, осенью в Германии проходит самая большая в мире выставка тыкв. Посмотреть фотографии можно здесь.