В немецких зоопарках приготовились отмечать Хэллоуин (фото)

Ганновер • Во многих зоопарках Германии есть традиция - в канун Хэллоуина животных угощают тыквами. Чтобы для носорогов, белых медведей и других обитателей зоопарка тыквы стали привлекательными, их фаршируют другим кормом.
Лемуры же получили лакомства не в честь Хэллоуина, а из-за персонального праздника. В последнюю пятницу октября отмечают Всемирный день лемура, и в зоопарке Магдебурга поэтому каждый год угощают этих животных.
Медведица Нана получила свою тыкву.
Носорог Кито и его угощения.
Кстати, осенью в Германии проходит самая большая в мире выставка тыкв. Посмотреть фотографии можно здесь.
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Скульптуры из тыкв
"Кролики - это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса", - так звучит крылатая фраза из легендарной юмористической миниатюры. Что же тогда сказать об этом ушастом братце - не только оригинальном произведении искусства, но и килограммах малокалорийной витаминной тыквы!? Вегетарианский заяц - мечта вегана!
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Скульптуры из тыкв
Немцы любят тыквы, выращивают сотни разных сортов. Осенью не все они сразу идут куда-то в закрома фатерланда или на переработку. Некоторые сначала отправляются на гастроли. В сентябре-октябре повсюду в Германии проходят большие и малые выставки достижений тыквенного хозяйства.
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Скульптуры из тыкв
Посмотрим, чем этой осенью решили удивить посетителей двух самых известных и крупных, начав в баден-вюртембергском Людвигсбурге. Первую такую выставку в здешнем дворцовом парке провели в 2000 году.
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Скульптуры из тыкв
Сейчас она считается крупнейшей тыквенной выставкой в мире. Кролика, лису и белку мы уже поприветствовали, а на этой фотографии - гигантские муравьи.
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Скульптуры из тыкв
Для создания фигур и разных композиций в этом году в Людвигсбурге использовали в общей сложности более 450 тысяч тыкв самых разных сортов. Работает выставка до 4 ноября.
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Скульптуры из тыкв
Насладившись прекрасным, можно немного позаниматься изучением материальной части. Для создания экспонатов выставки использованы тыквы нескольких сотен сортов.
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Скульптуры из тыкв
В начале октября в Людвигсбурге также определят самую тяжелую тыкву 2018 года в Германии. На этой фотографии - один из чемпионов прошлых лет Маттиас Вюршинг, вырастивший этого более чем 900-килограммового гиганта.
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Скульптуры из тыкв
За два месяца тыквенную выставку в Людвигсубурге посещает около 200 тысяч человек. Каким темам были посвящены выставки прошлых лет? Как не трудно догадаться по этой фотографии 2017 года...
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Скульптуры из тыкв
... В прошлый раз здесь можно было увидеть сцены из жизни Древнего Рима с тыквами в главных, эпизодических ролях и массовке.
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Скульптуры из тыкв
Еще годом раньше тыквы были... весь вечер на манеже, то есть выставка посвящалась цирку. Обычный входной билет в парк стоит 9 евро. Для детей, школьников и студентов - 4,50 евро. Семейный билет - 17 евро или 25 евро в зависимости от количества взрослых и детей.
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Скульптуры из тыкв
С помощью этого неопознанного тыквенного объекта мы уже переместились из южной части Германии на восток - в столицу Тюрингии город Эрфурт.
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Скульптуры из тыкв
Здесь в этом году решили пойти по стопам Икара - посвятили выставку стремлению человека ввысь, полетам и небу в целом.
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Скульптуры из тыкв
Также в ассортименте - ковер-самолет с Алладином в придачу, а на заднем плане - тыквенный самолет, напоминающий... АН-2, он же - кукурузник.
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Скульптуры из тыкв
Для подготовки выставки в этом году здесь использовали около 20 тысяч тыкв.
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Скульптуры из тыкв
Выставка будет открыта до 31 октября. Обычный входной билет стоит 9 евро, со скидкой - 7 евро. Семейный билет - 15,50 евро или 24,50 евро в зависимости от числа взрослых и детей.
Автор: Максим Нелюбин