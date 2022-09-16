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Скриншоты фейкового видео: компиляция из старых видеозаписей
Скриншоты фейкового видео: компиляция из старых видеозаписейФото: Quelle: Screenshots Twitter/Telegram
СМИГермания

В немецких хосписах не делают татуировок с Путиным

Йоша Вебер | Рейчел Бейг
2 ч. назад

В соцсетях курсирует видеоролик под логотипом DW: пациенты хосписа в Германии набивают татуировки Путина, чтобы, как живые куклы-вуду, унести их с собой в могилу. DW не снимала этого видео, оно - фейк.

https://www.dw.com/ru/v-nemeckih-hospisah-ne-delaut-tatuirovok-s-putinym/a-63142624

В первом кадре видеоролика пожилой мужчина в очках и с бородой сидит в кресле и рассматривает фотографии. Наложенные на ролик субтитры на английском языке представляют его как Хорста Бауэра - самого старого татуировщика Германии. Следующий кадр - Хорст Бауэр татуирует старика в зеленой футболке. Из текста к видеоролику можно узнать, что это один из пациентов немецкого хосписа, решивших весьма своеобразно выразить поддержку Украине.

Они называют себя "живыми куклами вуду" и набивают татуировки Владимира Путина, Сергея Лаврова, Рамзана Кадырова и других российских политиков, чтобы "после смерти забрать их с собой в могилу", говорится в видеоролике. Текст субтитров: "Хорст Бауэр верит, что этот способ может подействовать, и делает эти татуировки бесплатно. Очередь желающих велика, но он работает быстро".

У минутного видеоролика, который уже несколько дней распространяется в Telegram и Twitter, десятки тысяч просмотров. Он выполнен в стиле DW и призван создать у зрителя впечатление, что это - оригинальная продукция немецкой медиакомпании. На самом же деле видео является фальшивкой, хотя и выполненной весьма искусно.

Руководство хосписа подало заявление в полицию

Содержание ролика - вымысел с первого и до последнего слова, а видеокадры - нарезка из старых видео. Например, как удалось выяснить DW с помощью технологии обратного поиска изображений, "житель хосписа" в зеленой футболке в действительности - британец Джек Рейнольдс из Дербишира, в 2016 году сделавший себе татуировку в возрасте 104 лет и внесенный после этого в книгу рекордов Гиннеса. В 2020 году Рейнольдс умер, так что он никак не может быть пациентом хосписа в немецком Дюльмене, упоминающимся в видео.

"Хорста Бауэра" на самом деле зовут Док Прайс, и он - владелец известного тату-салона в британском Плимуте. Если верить Прайсу, именно он является самым старым татуировщиком в мире. После поиска по ключевым словам "самый старый татуировщик" DW обнаружила документальный фильм о Прайсе, вышедший в мае 2021 года, и выяснила, что кадры из него использованы в фейковом видео.

Руководство хосписа Анны-Катарины в Дюльмене, узнавшее о фейковом видеоролике от журналистов DW, было потрясено. "Это какой-то асбурд, - говорит Штефан Шилла (Stefan Schilla), председатель правления католического фонда Святого духа в Дюльмене, управляющего хосписом. - Ни один человек в нашем хосписе ни разу не делал татуировок. Это видео - проявление небывалой наглости и неуважения к нашим пациентам и сотрудникам!". Видеокадры с пациентами хосписа Анны-Катарины, показанные в фейковом ролике, взяты из видеоролика, выложенного на YouTube в 2017 году и рассказывающего об этом учреждении. Фонд Святого духа обратился с заявлением в полицию на неизвестных злоумышленников.

Обманчиво правдоподобный - с небольшими несоответствиями

Хотя фейковое видео действительно очень напоминает видеоролики DW, присмотревшись внимательно, можно увидеть несоответствия и ошибки в копировании фирменного стиля медиакомпании. Расположение текста и логотипа DW отличаются от оригинальных. Строка в правом верхнем углу "Дюльпен, Германия", которую можно увидеть в начале ролика, набрана не типичным для видеороликов DW шрифтом. Отличается и дизайн, что можно увидеть на приведенном ниже скриншоте.

Оригинальный видеошаблон DW, наложенный на фейковое видео
Мы наложили оригинальный видеошаблон DW на фейковое видео - несоответсвия очевидны

Фейковый видеоролик содержит также грамматические и орфографические ошибки. Например, вместо английского слова "hospice" в англоязычном тексте используется немецкое слово "Hospiz". Все это детали, которые не видны на первый взгляд, но по которым можно понять, что видео - подделка. Однако многие пользователи социальных сетей решили, что видео настоящее, и обратились к DW с вопросами по этому поводу.

Спуфинг как новый способ дезинформации

Это уже не первый случай, когда в интернете распространяются фейковые видео, якобы сделанные журналистами DW. В июне один из аккаунтов в Твиттере на японском языке, публикующий преимущественно информацию о войне в Украине, разместил фейковое видео, якобы снятое журналистами DW и рассказывающее об украинском злоумышленнике-беженце.

Утверждалось, что он шантажировал десятки жительниц Германии, требуя от них денег и угрожая опубликовать порнографические снимки, якобы снятые скрытой камерой. Результаты расследования DW установили: видео - фальшивка от начала и до конца. Не было ни украинского злоумышленника, ни случаев массового шантажа, ни расследования полиции, и, разумеется, опубликованное в соцсетях видео не было создано DW.

Еще одно фейковое видео от DW, в котором идет речь о вымышленном уголовном деле
Еще одно фейковое видео от DW, в котором идет речь о вымышленном уголовном деле

С подобным же случаем спуфинга - ситуацией, когда одна программа успешно маскируется под другую путем фальсификации данных, - сталкивались и другие западные медиакомпании. Так, после ракетного обстрела Краматорска, в котором Украина обвиняла российские войска, в соцсетях появилось видео с логотипом Би-Би-Си и с изображением тел погибших людей и упавшей неподалеку ракетой. В тексте к видео утверждалось, что ее выпустили украинские войска по собственному народу. Видео успели просмотреть более полумиллиона пользователей, пока Би-Би-Би не опубликовала опровержение, назвав видео фейком. Не раз появлялись в Twitter и фальшивые посты с логотипом CNN и других информационных западных агентств.

Следы фейковых видео ведут в Россию?

Эксперты видят четкие доказательства того, что следы фальшивок ведут в Россию. Жозефина Лукито, профессор Школы журналистики и СМИ Техасского университета в Остине, говорит, что за фейковыми видео стоят "профессиональные структуры".

"Долгосрочная цель этой дезинформации из России - посеять недоверие к западным средствам массовой информации", - считает Лукито. При этом доверие к СМИ также сознательно эксплуатируется в собственных целях. Это относительно новое явление в сфере дезинформации, когда серьезные, на первый взгляд, новости публикуют "под фальшивым флагом".

Осенью на фоне обострения энергетического кризиса российская кампания по дезинформации наберет обороты, уверены эксперты. Так что, возможно, видеоролик о пациентах немецкого хосписа, набивающих татуировки с Путиным, - это не последнее фейковое видео, появившееся в социальных сетях.

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Фейковые новости - инструкция по разоблачению

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