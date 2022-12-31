В небе над Украиной в новогоднюю ночь сбиты 45 дронов РФ

На 312-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 1 января (время московское).

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В новогоднюю ночь в небе над Украиной были сбиты в общей сложности 45 беспилотных летательных аппаратов Shahed-131 и Shahed-136. Такой показатель стал результатом боевой работы противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, подчеркнули в Киеве.

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Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к прекращению войны России против Украины. Накануне приведения к присяге, которое состоится 1 января, да Силва встретился с представителями обеих стран. "У нас в Бразилии есть традиция защищать целостность наций, и мы будем говорить со всеми, кто может работать во имя мира", - заявил южноамериканский государственный деятель.

Власти Киева: Системы ПВО уничтожили более 30 воздушных целей

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Системы ПВО в Киеве уничтожили как минимум 32 объекта, запущенных российскими войсками по территории столицы в новогоднюю ночь, заявила городская военная администрация. В это число предположительно входят как дроны-камикадзе, о которых сообщали украинские власти, так и ракеты. В Днепропетровском районе Киева найдены обломки одной из сбитых ракет. По предварительным данным, пострадавших в ходе ночных атак нет.

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Новогоднее обращение президента России к согражданам показывает, что Владимир Путин не уверен в своей способности формировать информационное пространство в стране и сосредоточен на оправдании войны и связанных с ней издержек перед жителями РФ, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Тезисы президента РФ об "истинной независимости" и "исторических территориях", вероятно нацелены на ультранационалистическое и поддерживающее войну сообщество, которое регулярно ссылается на защиту аннексированных украинских регионов в качестве причины для достижения еще более агрессивных целей и еще более высокой платы за них, считают аналитики. Кроме того, утверждения Путина демонстрируют его нежелание думать о мирном исходе, кроме как на условиях, диктуемых Украине и Западу, отмечают составители сводки.

Эксперты ISW указывают на вероятное сокращение артиллерийских запасов российской армии. Это помешает войскам РФ поддерживать нынешний темп в определенных секторах линии фронта, в частности в районе Бахмута, уточняют аналитики.

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Работа РСЗО HIMARS в Украине (фото из архива) Фото: File Photo/PAVLO NAROZHNYY/REUTERS

Украинским военным для продолжения освободительных операций необходимо дальнобойное вооружение, заявил в интервью изданию "Укринформ" заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, в 2022 году Украина наносила успешные удары по складам боеприпасов российских войск с помощью РСЗО HIMARS, из-за чего военное руководство РФ "переместило подальше от линии соприкосновения свои запасы и пункты управления". Ввиду этого ВСУ необходимы боеприпасы, которые "позволят поражать важные объекты противника на большом расстоянии".

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Системы ПВО в первые часы новогодней ночи уничтожили над Киевом 23 воздушные цели. Такие данные привела администрация украинской столицы.

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Евросоюз продолжит поддерживать Украину и в 2023 году, заверил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года вновь попытался "ввергнуть украинцев во тьму омерзительными атаками".

Перебои с электричеством в Херсоне и области

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Российские силы обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области, заявил глава региональной военной администрации Ярослав Янушевич. Центр Херсона, микрорайон ХБК, а также поселки Белозерка, Камышаны и несколько других населенных пунктов остались без света, добавил Янушевич, отметив, что в ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам.

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Вслед за Киевом воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Жители Киева сообщают о звуках взрывов - по словам мэра города Виталия Кличко, в столице работают системы ПВО. Обломки одной из уничтоженных ракет упали на автомобиль в Шевченковском районе Киева, сообщает городская администрация. ПВО также работает в Киевской области, указал глава местной военной администрации Алексей Кулеба.

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В Киеве прозвучали сирены воздушной тревоги. Городская администрация призвала жителей украинской столицы немедленно направиться в укрытия.

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, сбито 4 сняряда, выпущенных из ракетной системы залпового огня. По предварительной информации, пострадавших нет, в селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях, добавил губернатор.

Войска РФ атаковали Украину дронами в новогоднюю ночь

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Российские войска перед наступлением 2023 года запустили две группы дронов-камикадзе по территориям на юго-востоке Украины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, под атакой оказались города Пологи, Днепр, Мелитополь и Николаев. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Хроника событий 31 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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