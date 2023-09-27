В Карабахе сообщают о 68 погибших при взрыве в Степанакерте

По данным Степанакертского бюро судебно-медицинской экспертизы, при взрыве на топливном хранилище на трассе Степанакерт - Аскеран погибли 68 и пострадали 290 человек.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики поздно вечером во вторник, 26 сентября, обнародовали новые данные по числу погибших при взрыве топливного хранилища на трассе Степанакерт - Аскеран. Так, в сообщении Степанакертского бюро судебно-медицинской экспертизы, на которое ссылаются армянское новостное онлайн-издание Aravot , а также омбудсмен из Нагорного Карабаха Гегам Степанян , указывается, что число жертв этой трагедии, случившейся накануне, 25 сентября, возросло до 68 человек. Ранее было известно о 20 жертвах.

290 человек, по данным из региона, получили ранения. Почти 170 из них были доставлены в больницы Армении, в том числе вертолетами российских миротворцев. Останки 21 человека были опознаны. Судьба более сотни людей остается к данному моменту неизвестной.

Тела погибших в Нагорном Карабахе перевозят в Армению

Между тем министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила о гибели по меньшей мере 125 человек. "Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе. Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. В процессе мы обнародуем полученные данные", - сказала министр на брифинге в гуманитарном центре при правительстве Армении.

Позже, однако, в ее ведомстве уточнили, что Аванесян имела в иду "общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению".

Эту информацию в ночь на 27 сентября подтвердил в Facebook и омбудсмен из Нагорного Карабаха Гегам Степанян: "Сегодня из Арцаха (Нагорного Карабаха. - Ред.) в РА были переданы только тела погибших в результате военных действий, тела и останки жертв взрыва планируется передать в ближайшие дни".

Ранее депутат из "Национального собрания Арцаха" Метаксе Акопян рассказала, что в топливном хранилище на трассе Степанакерт - Аскеран выдавали бензин людям, уезжающим из региона. Информации о причинах взрыва пока не поступало.

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