В Мюнхене завершилась конференция по безопасности

На 361-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 19 февраля (время московское).

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Генпрокурор Украины Андрей Костин обвинил Россию в геноциде в связи с насильственным переселением украинских граждан. "Если мы говорим о геноциде в Украине, то мы должны говорить о насильственной депортации украинцев и украинских детей", - заявил Костин телеканалам RTL и ntv. Агрессивная война России против Украины продолжается уже почти год, и сама Москва открыто говорит о "деукраинизации", сказал Костин. "Когда такие сообщения посылают высокопоставленные политики (государства. - Ред.) агрессора, это не просто пропаганда войны, а явное подстрекательство к совершению злодеяний", - считает он. Работающий в Киеве германский старший прокурор Клаус Хоффман (Klaus Hoffmann) ранее заявил в интервью агентству dpa, что, по его мнению, для обвинения России в геноциде в ходе агрессивной войны против Украины пока имеются лишь отдельные косвенные доказательства. "Я бы на данный момент сказал, что в общей картине еще не так много обстоятельств - в пользу того, что геноцид может быть доказан", - подчеркнул Хоффман. С таким "сильным обвинением" нужно быть "очень осторожным", считает эксперт.

Хойсген закрыл Мюнхенскую конференцию по безопасности

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen), закрывая форум, отметил, что Европа не согласна "с этой ужасной войной" и продолжает поддерживать сильную трансатлантическую связь с США. Хойсген напомнил о словах америкаснкого вице-президента Камалы Харрис. Если президент России Владимир Путин думает, что сможет взять верх, пережидая ситуацию, "то он сильно ошибается", подчеркнула политик 18 февраля. "Время - не на его стороне", - резюмировала она. Глава конференции добавил, что следует призвать виновных в войне к ответственности. "Совершенные преступления не должны остаться безнаказанными", - указал он, отметив, что необходимо усилить роль Международного уголовного суда, а также обратив внимание на призывы создать спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины.

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Франция начнет поставку бронетехники, которую она обещала Украине для войны против России, к следующим выходным. Как передало агентство AFP, речь идет, в частности, о французских тяжелых бронеавтомобилях AMX-10. Первые машины будут отправлены в Украину "к концу следующей недели" - 26 февраля, сказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню газете Le Parisien. Глава ведомства отказался уточнить количество машин в первой партии, заявив, что не хочет предоставлять России "стратегическую информацию". По данным министерства обороны Франции, AMX-10 отличаются высокой мобильностью, "мощным вооружением" и обеспечивают защиту от огня легкой пехоты.

Reuters: Украинские официальные лица в Мюнхене лоббируют получение F-16

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Украинские официальные лица призвали членов Конгресса США оказать давление на администрацию американского президента Джо Байдена, чтобы она направила Киеву многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16. Как передало агентство Reuters, лоббирование происходило в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в ходе переговоров между украинскими чиновниками, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, и демократами и республиканцами из Сената и Палаты представителей Конгресса США. "Они (представители украинских властей. - Ред.) сказали нам, что хотят" получить F-16 для подавления системы противовоздушной обороны России, чтобы ВС Украины "могли направить свои беспилотники" за пределы российского фронта, сказал американский сенатор (демократ, от штата Аризона) и бывший астронавт Марк Келли.

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Менее четверти современных боевых танков, обещанных Западом Украине, по всей видимости, будут доставлены Киеву к ожидаемому весеннему наступлению России. Об этом сообщила британская газета The Times. Киев хочет получить от союзников в общей сложности до 320 танков. Однако, по оценкам экспертов, к началу апреля на передовую попадут лишь 50, что вызывает опасения, что техники будет недостаточно для оказания существенного влияния на ход боевых действий, пишет издание. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), заявил, что члены его кабинета попытаются в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, завершающейся 19 февраля, убедить партнеров предоставить Киеву больше танков Leopard 2.

Хроника событий 19 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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