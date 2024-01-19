В Мюнхене простились с Францем Беккенбауэром

На прощание с легендарным немецким футболистом пришли 20 тысяч человек, а с речью выступил президент ФРГ Штайнмайер.

В Мюнхене в пятницу, 19 января, прошла церемония прощания с легендарным немецким футболистом Францем Беккенбауэром (Franz Beckenbauer), умершим в возрасте 78 лет. На церемонии, прошедшей на стадионе футбольного клуба "Бавария", собрались 20 тысяч человек, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Мы не просто прощаемся с футболистом мирового уровня. Мы прощаемся с великим человеком", - подчеркнул в своей речи Штайнмайер, назвав Беккенбауэра образцом для подражания и "счастливым событиям для нас всех".

"Никто не может по-настоящему оценить, насколько положительно Франц Беккенбауэр повлиял на нашу страну и сколько симпатии он принес нам во всем мире. Он оказал услугу Германии. И он подарил этой стране не только футбольную летнюю сказку, но и новый, дружелюбный взгляд на себя, мы этого не забудем", - сказал президент ФРГ, отсылая к Чемпионату мира по футболу в Германии в 2006 году.

В церемонии приняли участие в том числе премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), президент футбольного клуба "Бавария" Герберт Хайнер (Herbert Hainer), действующие и прошлые игроки сборной Германии вместе с тренерами, президенты Бундеслиги, ФИФА и УЕФА.

Один из лучших защитников в истории футбола

Франц Беккенбауэр считается одним из лучших защитников XX века. Основную часть карьеры он провел в мюнхенской "Баварии". Он сыграл в бундеслиге более 400 матчей, свыше 100 - в составе германской сборной.

Беккенбауэр дважды выигрывал чемпионат мира по футболу: в первый раз в 1974 году - как игрок, во второй в 1990 году - как тренер. Кроме того, он дважды становился обладателем "Золотого мяча", и трижды - Кубка европейских чемпионов. Футболистом года в ФРГ Франц Беккенбауэр признавался четырежды. C 1994 по 2009 годы Беккенбауэр был президентом клуба "Бавария". Он был также главой оргкомитета ЧМ-2006 по футболу в Германии.

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