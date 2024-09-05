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В Мюнхене произошла стрельба у консульства Израиля

Александра Иванова
5 сентября 2024 г.

Полиция открыла огонь по подозреваемому в центре Мюнхена, вблизи генконсульства Израиля и Документационного центра истории национал-социализма.

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Документационный центр истории национал-социализма в Мюнхене (фото из архива)
Документационный центр истории национал-социализма в Мюнхене (фото из архива)Фото: picture-alliance/imageBROKER/M. Bail

Стрельба произошла в центре Мюнхена утром в четверг, 5 сентября, сообщает полиция столицы Баварии. Указывается, что полиция направила сотрудников к месту происшествия - Документационному центру истории национал-социализма в центре города.

Вблизи этого центра расположено генеральное консульство Израиля. "В районе площади Каролиненплац полиция открыла огонь по подозрительному человеку, тот был ранен",- написала полиция Мюнхена в соцсети X. Место происшествия оцеплено.

Между тем еженедельник Der Spiegel пишет, что в полицейской операции задействован и вертолет. 

Полиция указывает в соцсети X, что на данный момент она не располагает информацией о наличии других подозрительных лиц в связи с инцидентом. Она обратилась к возможным свидетелям с просьбой загрузить сделанные ими на месте происшествия фото- и видеозаписи на специальный портал или отдать их в ближайший полицейский участок, чтобы помочь расследованию. В то же время полиция призвала граждан не рапространять фото и видео с места происшествия в социальных сетях. 

Тем временем таблоид Bild написал, что подозреваемый был вооружен длинноствольным оружием. Мужчина подъехал к Центру документации и открыл огонь по полицейскому посту, расположенному перед зданием, следует из публикации. Сотрудник полиции открыл ответный огонь. В свою очередь пресс-служба полиции сообщила, что ее сотрудники заметили человека, который явно имел при себе огнестрельное оружие. Полицейские применили табельное оружие, выстрелы попали в мужчину и ранили его.

Журналист газеты Süddeutsche Zeitung Ронен Штайнке (Ronen Steinke) выложил в соцсеть X видеозапись, на которой, как следует из пояснения, слышна серия выстрелов перед генконсульством Израиля в Мюнхене. 

Израильский МИД сообщил, что сотрудники генконсультсва в Мюнхене не пострадали. Многие из них не находились в бюро, поскольку присутствовали на мероприятиях в память о жертвах теракта на Олимпиаде в Мюнхене 5 сентября 1972 года, уточняет Bild. 

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