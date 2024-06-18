В Мюнхене начался суд над "рейхсбюргерами"

Группу "рейхсбюргеров" во главе с принцем Генрихом XIII из дворянского рода Рейссов обвиняют в подготовке захвата власти в ФРГ.

В Мюнхене начался третий судебный процесс в отношении восьми предполагаемых членов правоэкстремистской группировки "рейхсбюргеров", планировавшей свергнуть федеральное правительство. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает агентство dpa.

Подсудимым инкриминируют членство в террористической организации либо ее поддержку, а также подготовку государственного переворота в Федеративной Республике. Несколько представших перед судом в Мюнхене, как утверждается, входили в так называемый "совет" группировки, подобный теневому кабинету министров. Остальные должны были стать непосредственными участниками силового захвата бундестага. Всем им грозят длительные тюремные сроки, сам процесс продлится до конца января 2025 года.

Наряду с Мюнхеном, дело "рейхсбюргеров" рассматривается во Франкфурте-на-Майне и Штутгарте. Процессы было решено разделить из-за большого числа проходящих по делу обвиняемых.

План "рейхсбюргеров" по захвату власти в ФРГ

По версии следствия, подсудимые намеревались напасть на бундестаг и взять в заложники депутатов и министров. Основными мишенями "рейхсбюргеров" являлись канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), глава МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и лидер оппозиционной консервативной партии ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz). В рамках подготовки к силовому захвату власти подсудимые, как утверждается, упражнялись в стрельбе и обследовали помещения бундестага.

Планы "рейхсбюргеров" пресекли правоохранительные органы. В результате масштабной полицейской операции в декабре 2022 года были задержаны 26 человек, включая принца Генриха XIII из дворянского рода Рейссов (Reuß) - 72-летнего агента по продаже недвижимости из Франкфурта-на-Майне, считающегося главой группировки. После госпереворота именно он должен был стать главой государства, считает обвинение.

Кто такие "рейхсбюргеры"

По оценкам немецких спецслужб, в Германии к "рейхсбюргерам" относятся примерно 20 000 человек, почти 2300 из которых склонны к насилию. Их объединяет неприятие демократии, монархические, ксенофобские и антисемитские взгляды. "Рейхсбюргеры" не признают послевоенный порядок и легитимность ФРГ, считая себя гражданами "германского рейха".

Комментируя процессы в отношении членов группы "рейхсбюргеров", федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила: "То, что самая большая на данный момент террористическая сеть "рейхсбюргеров" предстала перед судом и должна будет понести ответственность за свои планы военного переворота, определенно показывает силу нашего правового государства".