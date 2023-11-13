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В Москву прилетели первые эвакуированные из Газы россияне

Даниил Сотников
13 ноября 2023 г.

С момента объявления эвакуации россиян из сектора Газа границу с Египтом перешли 168 граждан РФ. 70 из них уже прилетели в Москву.

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Московский аэропорт Домодедово
Московский аэропорт Домодедово (фото из архива)Фото: Marina Lystseva/dpa/picture alliance

В московском аэропорту Домодедово приземлился самолет МЧС с первыми 70 россиянами, эвакуированными из сектора Газа, сообщило ведомство в понедельник, 13 ноября.

Спецборт прилетел в Москву из Каира. Прибывших людей планируется разместить в пунктах временного пребывания, указали в МЧС. Как накануне рассказали в ведомстве, за первые два дня эвакуации из Газы в Египет перешли 168 граждан России.

Еще почти 100 россиян отправились из Газы в Каир

Вторая группа эвакуированных россиян из сектора Газа вечером 13 ноября выдвинулась на автобусах в Каир после перехода через КПП Рафах на границе с Египтом. Оперативный штаб МЧС в Каире готовится к приему 99 россиян, в том числе 43 детей, сообщили в ведомстве. Новую группу планируется доставить в Москву 14 ноября.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались больше тысячи человек, среди которых есть "и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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