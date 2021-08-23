В Москве запретили митинг журналистов против закона об "иноагентах"

Мэрия Москвы отказала журналистам в проведении митинга протеста против закона об "иноагентах". Департамент региональной безопасности мэрии Москвы отклонил заявку профсоюза журналистов, сославшись на запрет на проведение публичных мероприятий из-за эпидемии коронавируса, сообщил Telegram-канал Avtozak LIVE в среду, 25 сентября.
Журналисты планировали провести протестную акцию 4 сентября на Пушкинской площади. Несколько кандидатов в депутаты Госдумы, в том числе председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин, предложили провести в этот день встречи с избирателями для обсуждения вопросов свободы СМИ.
В свою очередь профсоюз журналистов намерен 2 сентября организовать встречу коллег-журналистов, руководителей СМИ и юристов, чтобы "обсудить пути защиты и договориться о совместных действиях".
Очередное расширение списка "иноагентов"
Министерство юстиции РФ 21 августа включило в список СМИ - "иностранных агентов" телеканал "Дождь", интернет-издание "Важные истории", специализирующееся на журналистских расследованиях, а также еще семь журналистов. Это уже пятое расширение списка "иноагентов" за последние четыре месяца.
22 августа журналисты провели возле здания ФСБ на Лубянке серию одиночных пикетов против признания СМИ "иностранными агентами". Полиция задержала 12 человек. Почти все задержанные были отпущены после составления протоколов о нарушении правил проведения митинга.
Смотрите также:
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Политическая деятельность - понятие растяжимое
Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО
DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Что стало с признанными "иноагентами" НКО
С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".
Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель