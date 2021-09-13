В Москве зафиксированы пиковые показатели коронавируса с середины августа

В Москве за минувшие сутки зафиксирован пиковый прирост случаев коронавируса SARS-CoV-2 с середины августа. За последние 24 часа в Москве выявлено 2022 новых случаев инфекции, сообщил оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19 в понедельник, 13 сентября. Сутками ранее прирост инфекции составил 1592 случая. Это означает, что за сутки заражаемость коронавирусом выросла на 27 процентов.

Столь высокие показатели по Москве отмечались в последний раз 19 августа. Сообщается также, что за минувшие 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в Москве скончался еще 41 человек. В результате общее количество летальных случаев в Москве увеличилось до 28 064. Общее число зарегистрированных в Москве случаев инфицирования SARS-CoV-2 за все время пандемии достигло 1 588 195.

По всей России суточный прирост коронавируса за минувшие сутки составил 18 178 случаев. Наибольшее количество заразившихся и скончавшихся от инфекции - в Москве и Санкт-Петербурге.

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