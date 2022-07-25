В Москве задержан Леонид Гозман

В Москве задержан российский политический и общественный деятель Леонид Гозман. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции", - отметил юрист. Со слов правоохранителей активист "находится в федеральном розыске", указал Бирюков.

Он уточнил, что политика задержали на станции метро "Фрунзенская", на основании данных системы распознавания лиц "Сфера". Его должны доставили в 1-й отдел полиции УВД на Московском метрополитене. Что вменяется в вину общественному деятелю, пока неизвестно.

"Неподача уведомления о двойном гражданстве"

Леонида Гозмана 15 июля допросили в Следственном комитете РФ в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля, после чего отпустили.

Политик принял гражданство в 2018 году и, по словам адвоката, уведомил миграционную службу об этом год спустя - в 2019 году.

Наказание по этой статье предусмотрено в виде штрафа до 200 тысяч рублей (или в размере заработной платы за период до одного года) либо обязательных работ на срок до 400 часов.

Гозман признан "иноагентом"

В мае власти РФ признали Леонида Гозмана "иностранным агентом".

В 2014 году политик в интервью DW отмечал, что особый евразийский путь для России - дорога в тупик.

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