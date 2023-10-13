В Москве задержаны адвокаты Алексея Навального

Обыски прошли у адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Защитники проходят по делу об участии в экстремистском сообществе, адвокатам угрожает до 6 лет лишения свободы.

В Москве силовики задержали троих адвокатов, защищавших известного оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального. По данным "Медиазоны", следователи задержали Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера. Телеграм-канал "Команда Навального" уточняет, что адвокатов задержали по статье 91 УПК (Основания задержания подозреваемого). Сообщение о задержании адвокатов подтвердила и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ранее у адвокатов прошли обыски. Об этом сообщил, в частности, директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. "Безусловно, все это шаги по полной изоляции Навального", - убежден он.

Адвокаты проходят по делу об участии в экстремистском сообществе, им грозит до шести лет лишения свободы, написал в сети "Х", руководитель юридического отдела команды Навального Вячеслав Гимади. Активист полагает, что меры пресечения адвокатам будут избраны еще в течение дня. При этом он подчеркнул, что адвокаты не занимаются политикой, они защищают обвиняемых и обязательно должны быть в деле по закону. "Они даже не вправе по общему правилу отказываться от защиты".

Навального переводят в колонию особого режима

Между тем соратник Навального Леонид Волков сообщил, что в скором времени ожидается перевод Навального в колонию особого режима, "неизвестно куда". "И тут уголовные дела на адвокатов. Это страшный шаг к его полной изоляции", - отметил Волков.

Вадим Кобзев защищал Навального, в частности, по "экстремистскому" делу, когда Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая серьезная из которых - о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК). Политик был приговорен к 19 годам колонии особого режима. Помимо этого, Кобзев выступал адвокатом Навального по делу о мошенничестве и оскорблении судьи, а также в ходе процесса по делу о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Игорь Сергунин и Алексей Липцер также представляли Навального во время процесса по делу "Ив Роше".

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