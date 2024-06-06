В Москве гражданин Франции задержан по уголовному делу

СК возбудил уголовное дело против гражданина Франции за уклонение от регистрации в качестве "иногента". По данным следствия, задержанный несколько лет собирал военные данные РФ.

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Франции в рамках уголовного дела об уклонении от регистрации в реестре "иностранных агентов" (ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет РФ в четверг, 6 июня. Задержанного зовут Лоран Винатье, утверждает российский телеканал "РЕН ТВ".

По данным следствия, подозреваемый на протяжении нескольких лет "осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности" РФ и не регистрировался в качестве "иностранного агента" самостоятельно. Военные данные, которые, по мнению СК, собрал мужчина, могут быть использованы "против безопасности государства".

По данным СК, Винатье не раз посещал Россию, в частности Москву, где "проводил встречи" с гражданами РФ.

Что известно о задержанном?

Лоран Винатье работает советником программы по изучению Евразии и России в некоммерческой организации "Гуманитарный диалог" (HD), базирующейся в Швейцарии. На его профиль в LinkedIn обратило внимание "Агентство" .

Французский ученый неоднократно приезжал в Россию. Например, в 2021 году он участвовал в круглом столе по теме "Преодолен ли кризис в Беларуси? Российско-белорусские отношения в условиях региональной дестабилизации", указывает "Агентство". Мероприятие проходило в медиацентре государственного агентства РИА "Новости".

Винатье посещал РФ и после начала полномасштабного вторжения в Украину. 11 апреля 2022 года он встретился с митрополитом Волоколамским Иларионом в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата.