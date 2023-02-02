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Аршак Макичян и Полина ОлейниковаФото: Christian Ditsch/epd/IMAGO
ПолитикаРоссия

В Москве задержали отца и брата экоактивиста Макичяна

Александра Иванова | Наталья Смоленцева
35 мин. назад

По мнению экоактивиста Аршака Макичяна, причиной задержания его отца и брата стало то, что они с ним "связаны родственными узами".

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Отца и брата российского экоактивиста, участника движения Fridays for future Аршака Макичяна в среду, 1 февраля, задержали в Москве. Как сообщил сам Макичян, произошло это после апелляционного заседания суда по делу о лишении его, отца и брата гражданства РФ.

"После выхода из суда задержали моего отца, а потом в городе нашли моего брата и тоже задержали. И опять сейчас непонятно, что дальше. Сказали, что задерживают, потому что у него липовые документы, но это абсурд", - рассказал DW активист, находящийся сейчас в Германии. По его мнению, "это была подготовленная операция", поскольку "полиция не могла сразу узнать, что его (брата Аршака. - Ред.) документы аннулированы".

К вечеру 1 февраля отец брат Макичяна находились в полицейском участке в Красногорске.

"Если честно, я не ожидал, что их задержат. Даже для российского государства это очередное дно, потому что ни мой отец, ни мой брат никак не участвовали в политической жизни в России, они никогда не выражали свою позицию. Они просто жили своей жизнью, и у них все это отнимают, потому что они связаны со мной родственными узами. …Такие случаи уже были, это такая практика - пытаться надавить на активистов через их родственников", - заявил экоактивист.

Лишение Макичянов российского гражданства

В октябре 2022 года суд в подмосковной Шатуре вынес решение о лишении Аршака Макичяна, его отца и двоих братьев российского гражданства. В отношении Аршака это решение было принято на основании "заведомо ложных сведений", которые его отец Артур Фрунзикович якобы подал в 2002 году. Прокуратура в иске также требовала тогда лишить Макичянов права на имущество, но в этом суд отказал.

По словам Макичяна, ни у него самого, ни у его двоих братьев нет гражданства иной страны. У отца активиста было армянское гражданство, однако мужчина отказался от него, когда получил российское, добавляет он.

В день своей свадьбы, 24 февраля 2022 года, Аршак Макичян и его невеста - политическая активистка Полина Олейникова - публично выступили против войны. Девушка была в синем платье, в руках она держала букет желтых роз. На белоснежной рубашке самого Аршака было выведено красной краской: "Fuck the war". В марте 2022 года он уехал из России в Берлин.

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