В Москве вспомнили о жертвах теракта в Беслане

Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе №1 города Беслана (Северная Осетия), который в 2004 году унес сотни жизней, прошли в российской столице. В пятницу, 3 сентября, в 17-годовщину трагедии, в небо выпустили 334 белых шара - по официальному числу погибших.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках - Аланском подворье в Москве - в 12.20 мск состоялась панихида. На площади перед храмом собрались сотни людей, чтобы возложить цветы и игрушки к памятнику жертвам терракта.

В столице памятную акцию посетила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. "17 лет прошло, а до сих пор текут слезы, мы помним этот страшный день", - сказала она.

Представитель Северной Осетии: Идет создание мемориального комплекса

Полномочный представитель Республики Северная Осетия-Алания при главе государства Борис Джанаев в свою очередь отметил, что произошедшая трагедия стала поводом для учреждения в России Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Джанаев сообщил, что в Северной Осетии ведутся работы по созданию мемориального комплекса, музея трагедии. При этом он не уточнил, когда объект будет открыт. "Бесланский теракт - боль всей страны, всего мира, которую разделили с жителями Осетии граждане всех стран", - подчеркнул Джанаев.

Траурные мероприятия состоялись и в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Московской области, где размещена экспозиция с фотографиями погибших.

Дипломаты стран ЕС возложили цветы

В четверг, 2 сентября, к памятнику жертвам теракта в Беслане принесли цветы дипломаты ряда государств Евросоюза.

В школе №1 Беслана 1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники более 1200 человек - школьников, их родителей и сотрудников школы - и удерживали их два дня. В помещении школы 3 сентября произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. После теракта и штурма, по официальным данным, погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

ЕСПЧ присудил 3 млн евро родственникам жертв Беслана

В апреле 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить 2,955 млн евро родственникам погибших и пострадавших в теракте. Суд счел, что власти России не приняли необходимых мер для расследования всех обстоятельств теракта и причины гибели заложников.

ЕСПЧ пришел к выводу, что власти обладали информацией о подготовке теракта, но не приняли достаточных мер, чтобы минимизировать риск. Судьи в Страсбурге согласились с истцами относительно того, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека, в которой говорится о праве на жизнь.

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