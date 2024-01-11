В Москве умер актер и режиссер Юрий Соломин

В Москве на 89-м году жизни умер художественный руководитель Государственного академического Малого театра, актер Юрий Соломин. "Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин скончался сегодня", - сообщили РИА "Новости" в театре в четверг, 11 января.

В начале ноября Соломина госпитализировали с инсультом, позже стало известно об улучшении его состояния. 9 января сообщалось, что Соломина выписали из больницы.

Соломин сыграл в 60 фильмах и сериалах

Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите, а после школы окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был зачислен в труппу Малого театра. С 1980 года Соломин был режиссером Малого театра, а с 1988 года его художественным руководителем. Кроме того, Соломин сыграл в почти 60 кинофильмах и сериалах, в том числе, в "Дерсу Узала", "ТАСС уполномочен заявить", "И был вечер, и было утро", "Сильные духом". С 1961 года он также преподавал в Щепкинском училище.

Соломин являлся доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2012 году, а спустя два года подписал письмо в поддержку аннексии Крыма. Кроме того, он входил в инициативную группу по выдвижению Путина в президенты на выборах 2018 года.

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