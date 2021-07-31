В Москве суточный прирост заражений коронавирусом вырос на треть

В Москве за прошедшие сутки выявили 3330 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией, обнародованных в понедельник, 2 августа. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем суточный прирост заражений в столице увеличился почти на треть (1 августа он составлял 2484 случаев).

За последние 24 часа в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За все время пандемии в столице было зафиксировано 1 511 940 заражений, для 25 779 пациентов болезнь закончилась летально.

Собянин о пандемии коронавируса

Ранее, 23 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице пройден и власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

Больше всего новых случаев заражения за пределами Москвы было выявлено в Нижегородской области (541), Свердловской области (527) и в Воронежской области (483).

По всей России за сутки с 1 по 2 августа было выявлено 23 508 случаев инфицирования коронавирусом и зарегистрировано 785 смертей. В оперативном штабе отмечают, что у 2192 пациентов заражение не имело никаких клинических симптомов.

Всего в РФ за время пандемии зарегистрировано 6 312 185 случаев коронавирусной инфекции, 160 137 умерших и 5 640 783 выписанных.

Ситуация с коронавирусом в Германии

Между тем в Германии Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил о 847 новых пациентах с коронавирусом, выявленных в стране за последние 24 часа. За это время в ФРГ скончался один пациент с симптомами COVID-19.

За все время пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 3 772 109 жителей ФРГ, 3 656 300 из них, согласно RKI, побороли инфекцию. Число пациентов, которые скончались с диагнозом COVID-19, составляет в Германии 91 600 человек.

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