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В Москве совершено нападение на адвоката Пономареву

Екатерина Венкина
20 мин. назад

Юриста, члена Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву облили зеленкой, она получила ожог глаз второй степени.

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Полиция в Москве
Полиция в Москве (фото из архива, Alexander Ryumin/TASS/picture alliance)Фото: Alexander Ryumin/TASS/picture alliance

Совершено нападение на члена Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елену  Пономареву. Об этом сообщили в четверг, 6 июля, в пресс-службе АПМО.

По ее данным, в Москве, на остановке общественного транспорта неизвестный 6 июля облил женщину зеленкой, адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз. Юрист уверена, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью. Ранее, по словам защитницы, ей поступали угрозы в мессенджерах, что свидетельствует о слежке, ее автомобиль был облит несмываемой краской, что повлекло значительный ущерб. Обращение в правоохранительные органы результатов не дало, виновные установлены не были.

Адвокатская палата обратится в следственные органы

Ситуация находится на личном контроле у руководства АПМО и Комиссии по защите прав адвокатов. Совет палаты Московской области в ближайшие часы подготовит обращение к руководству следственных органов с требованием о тщательном расследовании преступлений.

Сама Пономарева утjчнила, что получила "ожог глаз второй степени". Нападение, по ее словам, произошло на Рублевском шоссе в Москве. "Хочу, чтобы нашли заказчика и исполнителей и привлекли к ответственности", -  отметила юрист.

Адвокат специализировалась на защите жертв изнасилования, делам по факту нарушения авторских и смежных прав, разбоя, правовом аудите организаций. Юрист считает, что нападение связано с делом задержанного за получение взятки экс-судьи Лыткаринского городского суда Московской области Сергея Котова - адвоката приглашали на суд в качестве свидетеля, пишет Baza. 

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