На 218-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 29 сентября (время московское).

В Москве повестку вручили главе призывной комиссии

++03.05++

В Москве повестку в военкомат вручили главе муниципального округа Куркино Илье Светикову, который одновременно является главой призывной комиссии по этому району. Об этом сам Светиков сообщил накануне на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав видео происшедшего и фото повестки .

++02.15++

В Запорожье и Днепре в ночь на 29 сентября раздались взрывы. В городах объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале телекомпании "Суспильне" .

++01.20++

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудил перспективы быстрого и масштабного разминирования территорий страны. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении по итогам 217-го дня войны.

"Канада имеет и соответствующие технологии, и соответствующие амбиции. Я предложил премьер-министру Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по очистке нашей земли от российских мин и снарядов", - сказал президент. При этом он подчеркнул, что из-за войны, развязанной Россией, украинская земля является одной из самых загрязненных минами в мире.

Вашингтон: Инцидент с газопроводами "Северный поток" - вероятно, диверсия

++00.10++

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя информацию об инциденте на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", заявил, что в Вашингтоне не намерены заниматься спекуляциями по поводу причин утечек газа. Прайс назвал случившееся "вероятно, актами диверсии" и указал, что данная оценка властей США основана на информации от европейских партнеров, а также сведениях, которые имеются в распоряжении Вашингтона. "Мы поддерживаем усилия европейцев в расследовании, - цитирует слова Прайса агентство dpa. - В данный момент у нас больше вопросов, чем ответов".

Хроника событий 28 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: