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В Москве по делу о шпионаже арестован гражданин США

Жан Рофе
26 мин. назад

Американец с фамилией Спектор, арестованный за шпионаж, ранее проходил по делу о взятке помощнице Дворковича.

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Судейский молоток
Судейский молотокФото: Adrian Wyld/empics/picture alliance

Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о шпионаже уроженца России, гражданина США Джина (Евгения) Спектора. Об этом в четверг, 17 августа, сообщили российские государственные информагенства со ссылкой на суд. Карточка с делом также появилась на сайте суда, однако детали обвинения не указаны.

Как пишет "Интерфакс", заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены. По статье о шпионаже арестованному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. Он являлся председателем совета директоров ГК "Медполимерпром", специализировавшемся на лекарствах от онкозаболеваний, отмечает ТАСС.

Администрация США пока не комментировала арест американского гражданина.

Дело о взятках экс-помощнице Дворковича

Как пишет ТАСС, ранее Спектор был осужден по делу помощницы бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, которую приговорили к 12 годам тюрьмы за получение взяток.

В июне 2021 года Останкинский суд Москвы признал его виновным в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере и приговорил к 4,5 годам колонии строгого режима. При этом приговор был отменен в апелляционной инстанции, а в повторном процессе в сентябре 2022 года Спектор получил 3,5 года колонии.

Алексеевой в апреле 2023 было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 75 млн 75 млн рублей. По данным следствия, она получала взятки в виде путевок на зарубежные курорты за невнесение ряда препаратов для похудения в список запрещенных в России.

Связано ли обвинение против Спектора в шпионаже с этим делом, неизвестно.

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