В Москве обыскали избирательный штаб сторонника Навального

Московские силовики устроили обыск в избирательном штабе Олега Степанова, бывшего координатора московского штаба Алексея Навального. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил Telegram-канал "Олег Степанов. Команда".

"Обыск в нашем штабе проходит по делу против ФБК (основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией. - Ред.) по 239 ст УК РФ - создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Какое отношение штаб Олега Степанова имеет к ФБК? Ни Олег, ни сотрудники его избирательного штаба в ФБК не работали", - отмечается в сообщении.

Сам Степанов, объявивший о намерении участвовать в выборах в Госдуму России, с января 2021 года находится под домашним арестом по так называемому "санитарному делу". В июне избирательная комиссия отказалась зарегистрировать счет, необходимый Степанову для сбора подписей перед выборами в Госдуму, обосновав это "законом против ФБК".

Преследование Алексея Навального и его структур в России

О новом расследовании в отношении Алексея Навального, отбывающего срок по так называемому "делу Ив Роше", стало известно в апреле. При этом дело о создании организации, посягающей на личность и права граждан, по которому кроме Навального проходят экс-глава сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов, было возбуждено еше в феврале. Статья 239 УК РФ, по которой возбуждено дело, входит в список статей, осужденным по которым запрещено баллотироваться на любые выборные должности в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.

Мосгорсуд 9 июня признал структуры Навального "экстремистскими организациями", что также означает запрет на участие в выборах. Мотивируя этим, избирательные комиссии уже отказали не только Олегу Степанову, но и Илье Яшину, который намеревался баллотироваться в Мосгордуму. Независимые эксперты, на которых ссылается интернет-портал "Медуза", называют эти решения незаконными, подчеркивая, что решение суда о признании ФБК экстремистской организацией еще не вступило в силу.

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