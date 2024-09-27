В Москве начали судить сопредседателя "Голоса" Мельконьянца

Сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца обвиняют в деятельности, направленной "против безопасности РФ". Мельконьянц не признает свою вину.

В Басманном суде Москвы в пятницу, 27 сентября начался процесс по делу сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца. В зал заседания пустили только 13 человек - журналистов и слушателей, сообщает "Голос" в своем Telegram-канале.

В суде Мельконьянц отказался признать свою вину и заявил, что суть обвинения ему непонятна. Сопредседатель "Голоса" находится под стражей уже более года. Адвокаты Мельконьянца указывали на то, что это нарушение закона и его следует либо освободить из СИЗО, либо избрать ему другую меру пресечения. Однако в середине августа суд продлил срок ареста правозащитника до 17 октября.

Обвинение утверждает, что деятельность "Голоса" якобы "направлена против основ конституционного строя и безопасности РФ". Также утверждается, что возглавляемое Мельконьянцем движение входило в структуру Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), признанной в РФ в 2021 году "нежелательной организацией". В "Голосе" отрицают какую-либо связь с ENEMO.

Министерство юстиции России в том же 2021 году - перед выборами в Госдуму - внесло движение "Голос" в реестр "иноагентов" из-за перевода 200 рублей от гражданки Армении. Издание "Верстка" со ссылкой на источники в Минюсте писало, что транзакция была подставной. Это не единственный такой случай: активистов "Голоса" объявляли иноагентами из-за перевода 200 рублей от таджикского строителя или 171 рубля от марокканского студента.