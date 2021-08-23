 В Москве на акции против закона об иноагентах задержаны три журналистки | Новости из Германии о России | DW | 08.09.2021

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Россия

В Москве на акции против закона об иноагентах задержаны три журналистки

Сотрудницы "Важных историй" Алеся Мароховская, Ирина Долинина и Полина Ужвак задержаны у здания министерства юстиции РФ. Им вменяют в вину нарушение правил проведения митингов.

Министерство юстиции в Москве

Министерство юстиции в Москве

На проходившей в Москве в среду, 8 сентября, акции протеста против признания российских независимых СМИ "иностранными агентами" задержаны три журналистки издания "Важные истории", которое признано в России "иноагентом". Акция состоялась в форме одиночных пикетов у здания министерства юстиции РФ.

На задержанных - Алесю Мароховскую, Ирину Долинину и Полину Ужвак - составили протоколы о нарушении правил проведения митингов. Им грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей штрафа либо до 40 часов обязательных работ, пишут "Важные истории" в своем телеграм-канале. В итоге журналисток отпустили, продержав в отделении внутренних дел (ОВД) "Якиманка" три часа.

"Нет иноагентов, есть журналисты"

8 сентября, в день, когда отмечается Международный день солидарности журналистов, многие российские средства массовой информации проводят акцию против закона об иноагентах. Ее лозунг: "Нет иноагентов, есть журналисты".

Поводом для акции стало продолжающееся с весны активное включение СМИ в реестр "иноагентов". В частности, иноагентами были признаны такие издания, как "Медуза", "Первое антикоррупционное СМИ", "VTimes", The Insider, "Дождь", "Важные истории" и проект "Четвертый сектор". Согласно закону, любая публикация этих СМИ, в том числе в соцсетях, должна сопровождаться информацией о статусе "иноагента".

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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