В Москве на акции против закона об иноагентах задержаны три журналистки

На проходившей в Москве в среду, 8 сентября, акции протеста против признания российских независимых СМИ "иностранными агентами" задержаны три журналистки издания "Важные истории", которое признано в России "иноагентом". Акция состоялась в форме одиночных пикетов у здания министерства юстиции РФ.

На задержанных - Алесю Мароховскую, Ирину Долинину и Полину Ужвак - составили протоколы о нарушении правил проведения митингов. Им грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей штрафа либо до 40 часов обязательных работ, пишут "Важные истории" в своем телеграм-канале. В итоге журналисток отпустили, продержав в отделении внутренних дел (ОВД) "Якиманка" три часа.

"Нет иноагентов, есть журналисты"

8 сентября, в день, когда отмечается Международный день солидарности журналистов, многие российские средства массовой информации проводят акцию против закона об иноагентах. Ее лозунг: "Нет иноагентов, есть журналисты".

Поводом для акции стало продолжающееся с весны активное включение СМИ в реестр "иноагентов". В частности, иноагентами были признаны такие издания, как "Медуза", "Первое антикоррупционное СМИ", "VTimes", The Insider, "Дождь", "Важные истории" и проект "Четвертый сектор". Согласно закону, любая публикация этих СМИ, в том числе в соцсетях, должна сопровождаться информацией о статусе "иноагента".

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