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Массовое отравление в РФ: глава "Кухни на районе" задержан

Ася Миллер
18 июня 2024 г.

Лобио, заказанный в сервисе доставки еды "Кухня на районе", стал причиной вспышки ботулизма в Москве. Более 50 отравившихся находятся в тяжелом состоянии, 33 - в реанимации.

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Машина скорой помощи в Москве, фото из архива
Фото: picture alliance/dpa/TASS

По делу о массовом отравлении в Москве задержан директор компании "Кухня на районе" Антон Лозин. Об этом сообщил во вторник, 18 июня, в Telegram-канале Следственный комитет РФ.

Помимо Лозина задержаны генеральный директор компании по приготовлению и доставке еды в Подмосковье и руководитель отдела качества. Имена задержанных и названия компаний СК не приводит, но, по данным источников ряда российских СМИ в правоохранительных органах, речь может идти о гендиректоре ООО "САВОН-К" Анатолии Шине и руководителе отдела качества "Кухни на районе" Елене Машковой.

В ходе расследования было возбуждено еще одно уголовное дело. Нескольких сотрудников компании уличили в незаконной регистрации по месту пребывания. Все они являются гражданами Узбекистана.

Массовое отравление в Москве: пострадали более 120 человек

С 14 июня с симптомами ботулизма в Москве был госпитализирован 121 человек. Сейчас 55 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 33 - в реанимации. Случаи заражения выявлены также в Нижнем Новгороде и Казани. Все заболевшие, по данным Роспотребнадзора, заказывали лобио в сервисе доставки еды "Кухня на районе" и салат с тунцом, фасолью и яблоком в фудмоле "Гастропорт".

16 июня компания "Кухня на районе" сообщила о приостановке деятельности для проверки продуктов, в тот же день на ее московских складах и кухнях прошли обыски. Следователи выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм и возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ о "производстве и сбыте продукции, оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.

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